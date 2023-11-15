Знайдено найстаріше в Скандинавії поховання корабля: воно переписує історію вікінгів (фото)

Цього літа археологи провели дослідження Херлаугсхаугена (Herlaugshaugen), що згадується в королівських сагах як місце спочинку короля Херлауга. Курган, один із найбільших курганів Норвегії, вже розкопували наприкінці 1700-х років.

Археологи з міста Лека, Норвегія, нещодавно зробили неймовірне відкриття — найстаріше в Скандинавії поховання корабля, яке, як вважають, датується приблизно 700 роком нашої ери. Ця знахідка в 60-метровому кургані під назвою Херлаугсхауген проливає світло на давню практику поховання і відкриває захопливу інформацію про морську історію, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Цього літа археологи провели дослідження Херлаугсхаугена (Herlaugshaugen), що згадується в королівських сагах як місце спочинку короля Херлауга. Курган, один із найбільших курганів Норвегії, вже розкопували наприкінці 1700-х років.

У звітах про ті розкопки детально описані різні знахідки, зокрема стіна, залізні цвяхи, бронзовий чайник, кістки тварин і останки з мечем. На жаль, ці знахідки зникли на початку 1920-х років, зокрема скелет, якого колись виставили як короля Херлауга. Але ніхто не знає, де він зараз.

Нещодавнє дослідження мало на меті датувати курган і з'ясувати, чи містив він корабель. Хвилювання серед команди здійнялося, коли вони відкопали цвяхи, що чітко вказували на поховання корабля. Ці знахідки відсунули назад витоки звичаю поховання кораблів, віднісши створення кургану до періоду Меровінгів, приблизно до 700 року нашої ери.

Хвилювання серед команди здійнялося, коли вони відкопали цвяхи, що чітко вказували на поховання корабля Фото: Geir Grønnesby, NTNU Science Museu

Гейр Грьоннесбі (Geir Grønnesby), керівник проєкту з Наукового музею NTNU, наголосив, що ця знахідка показує розвинені морські можливості регіону набагато раніше, ніж передбачалося спочатку. Цілком можливо, що суспільство вже володіло значними морськими знаннями та ресурсами.

Крім того, курган Херлаугсхауген, символ влади і багатства, вказує на те, що процвітання регіону, ймовірно, пов'язане з торгівлею і морською діяльністю, а не лише з сільським господарством.

Відкриття кидає виклик дискусіям навколо початку епохи вікінгів, хоча й не змінює остаточно її дату. Дослідник зазначає, що будівництво такого великого корабля мало певну мету, натякаючи на посилення контактів із далекими землями. Він зазначає: "Коли хтось будує досить великі кораблі, це, як правило, тому, що він збирається подолати на них велику відстань".

Курган, датований періодом Меровінгів, безпосередньо перед епохою вікінгів, вирізняється своєю рідкісністю серед археологічних знахідок.

Дослідники вже давно припускають зв'язок між такими місцями, як Намдален у Норвегії, де є схожі великі кургани, та іншими значними пам'ятками епохи Меровінгів, такими як Саттон Гу в Англії. Ці історичні зв'язки відкривають широкі можливості для подальших досліджень, спрямованих на розкриття взаємозв'язку між цими давніми суспільствами.

Раніше Фокус писав про Святий Грааль корабельних аварій. Влада Колумбії планує підняти корабель зі скарбами на $20 млрд.

Також ми розповідали про масштабний скарб часів Римської імперії, який знайшов дайвер поблизу Сардинії. Скарб складається з десятків тисяч стародавніх монет.