У 100 млрд разів більше за енергію Сонця. Потужний вибух у космосі поставив учених у глухий кут

За словами вчених, вони ще ніколи не бачили нічого подібного, настільки яскравого і настільки потужного явища.

Виявлений торік космічний вибух, що отримав назву "Тасманійський диявол", поставив учених у глухий кут. Вони виявили енергетичні спалахи, потужність яких у 100 млрд разів більша за енергію Сонця, що повторювалися протягом кількох місяців. Подібний настільки яскравий і настільки сильний викид енергії вчені ще ніколи не бачили. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Nature, це явище пов'язане з "трупом" масивної зірки, пише New Atlas.

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Ще 2018 року астрономи вперше дізналися про існування таких явищ, як Сяючий швидкий блакитний оптичний перехідний процес (LFBOT). Це рідкісні космічні вибухи, які набагато яскравіші та сильніші, ніж вибухи наднових. Але вони існують дуже недовго і зникають протягом кількох днів.

Але у вересні 2022 року астрономи виявили новий LFBOT, якому було присвоєно назву AT2022tsd, а також вчені дали йому прізвисько "Тасманійський диявол" через його незвичайність. Цей космічний вибух, що стався на відстані приблизно в 1 млрд світлових років від нас, кинув виклик тому, що астрономи знали про ці рідкісні явища.

Замість того, щоб зникнути невдовзі після своєї появи, AT2022tsd існував ще протягом 120 днів у вигляді 14 дуже яскравих і дуже потужних спалахів, під час яких було викинуто в 100 млрд разів більше енергії, ніж виробляє Сонце. Спалахи хоча й тривали протягом кількох хвилин, щоразу були яскравішими, ніж попередні. Таким чином і так дуже дивне явище і рідкісне явище стало ще більш незвичайним.

Виявлений торік космічний вибух, що отримав назву "Тасманійський диявол", поставив учених у глухий кут Фото: phys.org

Автори нового дослідження вважають, що поява AT2022tsd пов'язана з невдалою надновою. Тобто зірка, приблизно у 20 разів більша за Сонце, коли в неї закінчилося паливо для підтримання термоядерного синтезу в ядрі, стиснулася до значно меншого розміру і перетворилася або на нейтронну зірку, або на чорну діру, але сам вибух наднової не стався.

Тобто яскраві спалахи, що повторюються, виходять або від нейтронної зірки, або від чорної діри, які з'явилися в результаті початкового явища LFBOT. Таким чином вчені поки вважають, що саме перетворення масивних звичайних зірок на нейтронні зірки або чорні діри зоряної маси є джерелами загадкових явищ LFBOT.

За словами вчених, нічого подібного, як AT2022tsd вони раніше не бачили, але саме подібні явища можуть розкрити секрет того, як саме вмирають деякі зірки.

Вчені хочуть вивчити процеси, які викликали повторювані спалахи світла. Можливо, вони пов'язані зі струменями плазми, що випускаються чорною дірою. Також існує ймовірність того, що такий LFBOT міг виникнути внаслідок поглинання чорною дірою проміжної маси іншої зірки або ж унаслідок взаємодії інших об'єктів із гарячими яскравими зірками Вольфа-Райє.

Вчені хочуть вивчити процеси, які викликали повторювані спалахи світла. Можливо, вони пов'язані зі струменями плазми, що випускаються чорною дірою Фото: NASA

Науковці хочуть остаточно визначити джерело появи AT2022tsd, а також з'ясувати наскільки поширеними у Всесвіті є саме такі явища. Адже попередні виявлені LFBOT зовсім не схожі на "Тасманійського диявола".

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