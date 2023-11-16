НЛО, метеорит чи щось інше: у небі над США помічено дивний спалах світла і гуркіт (фото)

Вчені поки вважають, що незвичайне явище не може бути падаючим метеоритом.

Кілька днів тому жителі штату Міннесота (США) в радіусі майже 100 км спостерігали за появою дивної смуги світла та сильного звукового удару, який був схожий на грім. Від цього удару навіть здригалися шибки у вікнах. Щось подібне вже раніше спостерігалося в небі над США, хоча вчені дійшли висновку, що ця подія пов'язана з падінням метеорита і його вибухом в атмосфері. Але зараз дослідники вважають, що нове явище не можна пов'язати з падінням метеорита і для цього є свої причини, пише Daily Mail .

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Жителі штату Міннесота ввечері 13 листопада спостерігали за появою незвичайного яскравого спалаху світла, а також смуги світла, після чого виник дуже сильний звуковий удар, схожий на грім. Ці явища змогли зняти камери, встановлені в різних місцях. Розслідуванням інциденту тепер займаються вчені з NASA і місцевий астрофізик.

Хоча існують припущення, що сильний гуркіт і яскравий спалах світла спричинило падіння і вибух великого метеорита, все ж астрофізик Хуан Кабанела вважає, що це загадкове явище сталося близько до поверхні, а тому не дуже схоже, що це був метеорит.

Жителі штату Міннесота ввечері 13 листопада спостерігали за появою незвичайного яскравого спалаху світла, а також смуги світла, після чого виник дуже сильний звуковий удар, схожий на грім... Фото: Daily Mail

На кадрах, які вивчають, зокрема вчені з NASA, видно яскраву біло-блакитну горизонтальну смугу світла, яка виникла в небі. На інших знімках видно просто яскравий спалах світла. За словами вчених, всього через 3 секунди після появи цього явища в небі пролунав дуже сильний гуркіт, схожий на потужний звук грому.

Наразі вчені не знають, що саме це було і чи пов'язані між собою смуга і спалах у небі. Дослідники кажуть, що, наприклад, смуга світла була занадто горизонтальною, щоб говорити про те, що це був рух метеорита.

На кадрах, які вивчають, зокрема, вчені з NASA, видно яскраву біло-блакитну горизонтальну смугу світла, яка виникла в небі Фото: Daily Mail

Вчені не виключають можливості того, що це був контрольований маневр якогось літального апарату. Але вони не пов'язують це явище з появою НЛО, тобто з присутністю інопланетян, і швидше за все це земне явище. Але доказів переміщення будь-яких літальних апаратів у цьому районі і в цей час поки що немає. Також у цей час не було зареєстровано появу блискавок, які могли бути відповідальними за сильний гуркіт.

Учені не відкидають можливості того, що це був контрольований маневр якогось літального апарата Фото: Daily Mail

Поки що вчені схиляються до того, що це було щось, що знаходилося на землі або поруч із нею. Водночас у компанії Minnesota Meteorites, яка займається збором і продажем метеоритів, вважають, що версію з падінням метеорита не варто відкидати. Можливо, це був величезний камінь, який опустився дуже низько в атмосферу і там вибухнув через тертя. Залежно від розміру уламків, якщо вони впали на поверхню, кожен грам такого каменю може коштувати тисячі доларів.

Як уже писав Фокус, автори нового дослідження з'ясували, чи мають відношення до інопланетян виявлені в океані загадкові сфери. Фізик з Гарвардського університету стверджує, що ці сфери прибули на Землю не з Сонячної системи і можуть бути пов'язані з інопланетянами.