Скарби Варненської культури: як екскаватор відкопав найкоштовніші золоті артефакти (фото)

Представники Варненської культури колись були впливовим суспільством, про що свідчать численні артефакти віком 5 тисяч років. З 1972 по 1991 рік знайдено понад 22 000 артефактів, зокрема понад 3 000 із золота.

У 1970-х роках у Болгарії відбулося видатне відкриття, яке відкрило безліч стародавніх таємниць. Найбагатша з коли-небудь знайдених могил, датована 5 тисячоліттям до нашої ери, містила скарб золотих артефактів, що зробило її однією з найважливіших археологічних знахідок в історії країни, пише GreekReporter.

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Розкопана екскаваторником Райчо Маріновим, ця знахідка пролила світло на розвинене суспільство, відоме як Варненська культура. Серед могил деякі виділялися як "символічні могили" без скелетів, але з великою кількістю золота і коштовностей.

У могилі 43 археологи знайшли останки високопоставленого чоловіка, припускаючи, що він міг бути правителем. Поховання містило надзвичайну кількість золота, що свідчить про структуровану ієрархію варненського суспільства.

Під час масштабних розкопок з 1972 по 1991 рік знайдено понад 22 000 артефактів, зокрема понад 3 000 із золота. Ця стародавня цивілізація, старша за Месопотамію та Єгипет, продемонструвала передові навички у виготовленні золотих артефактів між 4600 та 4200 роками до нашої ери.

Поховання містило надзвичайну кількість золота, що свідчить про структуровану ієрархію варненського суспільства Фото: Varna Official Visitor Guide

Поява золотарства у Варні трансформувала суспільство, створивши успішну торговельну мережу з сусідніми регіонами. Поселення Варна стало важливим торговим центром зі зручною гаванню для кораблів, що плавали через Чорне море. Це економічне зростання призвело до розвитку соціальних класів, на вершині яких опинилися металурги, а за ними — купці та фермери.

Вплив Варненської культури вийшов далеко за межі свого часу, формуючи Європу протягом тисячоліть. Практика поховання у Варненському некрополі дає уявлення про соціальну ієрархію, а знахідки вказують на присутність могутніх правителів або царів.

Одне з примітних поховань, поховання чоловіка з Варни, містило масивні золоті піхви над фалосом і скіпетр, що вказувало на високий ранг або духовну владу. Це було перше відоме елітне чоловіче поховання в Європі, яке кинуло виклик попереднім уявленням про матріархальні суспільства. Археолог Марія Гімбутас припустила, що перехід до чоловічого домінування відбувся наприкінці V тисячоліття до нашої ери.

Могили також дають уявлення про релігійні вірування та поховальні практики варненської культури. Різні позиції чоловіків і жінок у могилах, а також золоті амулети, що символізують жінок і асоціюються з вагітністю, дають цінну інформацію.

Попри свій колись могутній статус, Варненська культура почала занепадати наприкінці п'ятого тисячоліття до нашої ери. Причини її занепаду залишаються предметом дискусій, серед яких розглядаються такі фактори, як зміна клімату та вторгнення кінних воїнів зі степів.

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