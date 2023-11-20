Уся справа в кольорі. Вчені розкрили таємницю червоних яблук та їхньої користі для організму

Дослідники розібралися, чому деякі яблука червоні зсередини і як це може допомогти нашому здоров'ю.

Вчені розповіли, що робить рідкісний сорт яблук червоними всередині та чи може бути це корисним для здоров'я, пише IFLScience.

Йдеться про яблука сорту Mountain Rose або Redlove, які мають яскраво-червону м'якоть всередині. Дослідники вважають, що вся справа у важливому молекулярному шляху, який контролює пігментацію.

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Цей молекулярний шлях контролює вироблення антоціанів — це група водорозчинних пігментів, які також містяться в низці інших фруктів та овочів червоного, фіолетового та чорного кольорів. У випадку з червоною м'якоттю яблук, такий колір їм надає зокрема експресія гена MYB10.

По суті, MYB10 регулює експресію інших генів, які в кінцевому підсумку призводять до виробництва антоціанів. Крім красивого зовнішнього вигляду, високий рівень антоціанів у яблуках із червоною м'якоттю має і більш практичну мету.

"Такі сполуки підтримують здоров'я і продуктивність рослин, а також вважаються фітонутрієнтами, що цінуються в дієтичному харчуванні", — кажуть автори дослідження.

Антоціани вважаються антиоксидантами, які захищають клітини рослин від вільних радикалів. Попри те, що вони є нормальним побічним продуктом метаболізму, вільні радикали являють собою високореактивні молекули, які іноді можуть заподіювати шкоду, якщо їхня діяльність не регулюється належним чином.

Таке може відбуватися і в людському організмі.

"Вільні радикали можуть пошкоджувати клітини людського організму, змінюючи клітинну ДНК або мембрану клітини. Ця взаємодія між вільними радикалами та організмом називається окислювальним стресом, який часто вважається тим, що сприяє підвищеному ризику розвитку хронічних захворювань", — пояснює дієтологиня з клініки Клівленда Ніколь Хопсегер.

Таким чином, яблука з червоною м'якоттю можуть бути популярними серед споживачів, які дбають про своє здоров'я: багато багатих на антиоксиданти фруктів, як-от чорниця і ягоди годжі, були названі "суперпродуктами". Але якщо ви сподіваєтеся, що яблуко з червоною м'якоттю на день вбереже вас від лікаря, ви можете бути розчаровані.

"Суперпродукти, як правило, більше пов'язані з маркетинговою тенденцією. Ми не можемо покладатися на якийсь один антиоксидант або поживну речовину, яка зробить всю роботу", — підсумував дієтолог.

Нагадаємо, вчені пояснили, чи можуть яблука зміцнити здоров'я. Багато хто вважає, що додавання цих фруктів до раціону може замінити похід до лікаря й істотно поліпшити здоров'я людини — чи так це насправді.