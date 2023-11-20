Страхітлива репутація. Учені дізналися, як саме електросудомна терапія лікує депресію

Нове дослідження дало змогу підкреслити ефективність терапії, репутацію якої сильно спотворили у фільмах, виставивши її як тортури, а не спосіб лікування.

Нещодавнє дослідження, проведене в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго, пролило світло на те, як електросудомна терапія (ЕСТ) і магнітосудомна терапія (МСТ) ефективно лікують психічні захворювання, зокрема важкі депресії. Це відкриття дає змогу відповісти на давні запитання психіатрії та нейронауки про механізми, що лежать в основі цих методів лікування, пише New Atlas.

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ЕСТ, відома як шокова терапія, полягає у викликанні контрольованих судом у мозку за допомогою електричного впливу. Всупереч драматичним уявленням у кіно, сучасна ЕСТ проводиться під анестезією з точно контрольованим рівнем електрики. У МСТ, спорідненому методі лікування, для викликання судом замість електродів використовують магніти.

У першому дослідженні використовували електроенцефалографію (ЕЕГ) для аналізу активності мозку пацієнтів, які зазнали ЕСТ для лікування депресії. Друге ж дослідження було повністю присвячене МСТ. Результати обох досліджень показали підвищену аперіодичну активність, яку раніше вважали просто фоновим шумом у мозку. Це відкриття дає змогу вченим припустити, що ЕСТ і МСТ відновлюють основні функції мозку в осіб із депресією за рахунок посилення гальмівної активності, сповільнюючи тим самим роботу мозку.

Дослідники спостерігали стійку картину уповільнення електричної активності на знімках мозку пацієнтів, які отримували ці методи лікування. За підсумками наукової роботи вчені заявили, що це явище, яке протягом багатьох років залишалося незрозумілим, пов'язане з гальмівним ефектом аперіодичної активності.

Для повного розуміння цих результатів і їхнього клінічного застосування необхідні подальші дослідження. Група вивчає можливість використання аперіодичної активності як індикатора ефективності лікування при інших видах терапії депресії, включно з медикаментозною. Кінцева мета полягає в тому, щоб підвищити працездатність цих методів лікування і звести до мінімуму їхні побічні ефекти.

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