Незвичайні здібності. Деякі люди можуть "випускати" і "замикати під замок" свої мурашки по шкірі

Дослідники виявили, що деякі з нас можуть контролювати свої мурашки, випускаючи або стримуючи їх за власним бажанням.

Мурашки по шкірі є еволюційним "подарунком" від наших предків. У момент втечі або бою крихітні м'язи навколо волосяного фолікула скорочуються, що змушує наше волосся на тілі підійматися вгору. У результаті тварина здається більшою і страхітливою, пише IFLScience.

Однак у сучасних людей ця реакція найчастіше проявляється у вигляді кількох волосинок, що стирчать, і мурашок, що біжать по шкірі. Раніше вчені вважали, що це мимовільна реакція, контрольована нервами симпатичної нервової системи, які контролюють несвідомі реакції організму. Виходячи з цього визначення, навряд чи можна уявити, що цю реакцію можна контролювати за власним бажанням. І все ж вчені вважають, що для деяких людей це все ж можливо.

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Ще 2018 року вчені з Північно-Східного університету провели експеримент. Вони відібрали групу з 32 реципієнтів, які змогли продемонструвати контроль над пілоерекцією — наукова назва скорочення дрібних м'язів біля основи волосяних фолікулів, що спричиняє мурашки по шкірі.

Більшість учасників групи заявили, що їм надзвичайно просто викликати мурашки по шкірі за власним бажанням. Ба більше, реципієнти були щиро здивовані, що для більшості людей за межею можливостей. Деякі з них заявили, що їм достатньо лише подумати про мурашки для того, щоб здригнутися і вони з'явилися. Іншим потрібно було подумати про них і зосередитися на потилиці, щоб викликати реакцію.

У рамках дослідження учасникам запропонували заповнити анкету про їхню особистість, а також відповісти на низку інших запитань, пов'язаних із мурашками по шкірі. Вчені виявили зв'язок між здатністю викликати мурашки по шкірі та вищим рівнем відкритості. Зазначимо, що ця риса особистості, як правило, свідчить про схильність людини бути більш сприйнятливою до нових ідей і нового досвіду. Такі люди, як показують дослідження, більш креативні, винахідливі та цікаві, а також є поціновувачами краси та мистецтва.

Водночас учені так і не змогли зрозуміти, чому люди з високим рівнем відкритості здатні "вмикати" і "вимикати" свої мурашки по шкірі. Автори зазначають, що будуть потрібні додаткові дослідження з більшою вибіркою.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що розчісування волосся стимулює вироблення гормону щастя.