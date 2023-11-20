Критична нестача: дефіцит вітамінів і мінералів згубно впливає на наш мікробіом

Нове дослідження підкреслило глобальність проблеми дефіциту корисних речовин і ризики, що випливають із цього, появи більшої кількості антибіотикорезистентних бактерій.

Нещодавнє дослідження Університету Британської Колумбії під керівництвом докторки Паули Літтлджон виявило суттєвий зв'язок між дефіцитом основних мікроелементів і зростанням антибіотикорезистентності, пише Knowridge.

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Дослідження вчених було присвячене тому, як нестача вітамінів A і B12, фолатів, заліза і цинку впливає на мікробіом кишківника, що є складним співтовариством бактерій, вірусів і грибків, які мешкають у травній системі.

Основні результати дослідження включають:

Зміна мікробіома кишечнику за дефіциту мікроелементів. У мишей із дефіцитом цих мікронутрієнтів спостерігалися помітні зміни в мікробіомі кишківника, зокрема, збільшення кількості умовно-патогенних мікроорганізмів.

У мишей із дефіцитом цих мікронутрієнтів спостерігалися помітні зміни в мікробіомі кишківника, зокрема, збільшення кількості умовно-патогенних мікроорганізмів. Підвищення генів стійкості до антибіотиків. У цих же мишей спостерігалася підвищена присутність генів, пов'язаних зі стійкістю до антибіотиків.

Докторка Літтлджон зазначає, що під час обговорення проблеми стійкості до антибіотиків часто не береться до уваги роль дефіциту мікроелементів. Дослідження засвідчило, що нестача поживних речовин може створювати умови, що сприяють розвитку і поширенню стійкості до антибіотиків.

Наслідки такої нестачі для глобальної охорони здоров'я досить значні. Близько 340 млн дітей у віці до п'яти років у світі страждають від дефіциту різних мікронутрієнтів, що не тільки ускладнює їхній ріст, а й змінює мікробіом кишечника. Ці зміни становлять підвищений ризик, особливо для дітей, які страждають від недоїдання, яких частіше лікують антибіотиками, що підвищує їхню сприйнятливість до антибіотиків через дефіцит поживних речовин у їхньому кишечнику.

Це дослідження підкреслює необхідність розробки комплексних стратегій харчування. Воно підкреслює важливість усунення дефіциту мікроелементів не тільки для розв'язання проблеми недоїдання, а й як ключового фактора в боротьбі з антибіотикорезистентністю. Це вимагає розробки комплексних стратегій охорони здоров'я, що враховують взаємозв'язок між харчуванням, здоров'ям кишківника та глобальними моделями антибіотикорезистентності.

Раніше Фокус писав про те, як невдалий антибіотик перетворили на засіб від бур'янів. Вчені переробили невдалий антибіотик на потужну зброю проти інвазивних бур'янів, давши надію фермерам, які борються зі зростаючою стійкістю до гербіцидів.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.