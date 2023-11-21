Зайшли за край. Температура Землі вперше в історії перевищила критичний поріг: що буде далі

Дослідники зафіксували перше в історії перевищення допустимого порогу у 2 градуси за Цельсієм вище доіндустріального рівня.

Останніми роками вчені раз у раз попереджають про те, що Земля вже переступила з ери "глобального потепління" в еру "глобального кипіння". У результаті в майбутньому людство, ймовірно, стикатиметься з дедалі вищими й екстремальнішими температурами, пише Forbes.

Одним із маркерів Землі є і середня глобальна температура на планеті, яка минулого тижня вперше за всю історію перевищила критичний поріг у 2 градуси Цельсія, що є вищим за доіндустріальний рівень. На щастя, це тривало недовго.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За інформацією Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу (C3S), у п'ятницю, 17 листопада, середня температура Землі досягла небачених до цього моменту 2,06 градуса за Цельсієм, що перевищує доіндустріальний рівень. За словами заступника директора C3S Саманти Берджесс, це перший в історії випадок, коли середня глобальна температура планети перетнула критичний поріг.

Вчені вважають, що ця подія стала ще одним яскравим нагадуванням про те, що Земля вступила в еру безпрецедентного потепління, і дослідники наполягають, що це матиме незворотні та катастрофічні наслідки для планети.

Зазначимо, що п'ятничні цифри поки все ще залишаються попередніми, знадобляться додаткові дослідження, щоб уточнити й підтвердити дані. Однак за словами Берджесс, дані свідчать, що середня глобальна температура Землі 17 листопада також була на 1,17 градуса за Цельсієм вищою за норму, порівнюючи з 30-річним періодом із 1991 по 2020 роки.

Ще 2015 року світові лідери підписали Паризьку угоду, в якій домовилися працювати спільно над обмеженням підвищення глобальної температури Землі на рівні 1,5-2 градусів за Цельсієм, вищому за доіндустріальний рівень. При цьому саме межа в 1,5 градуса за Цельсієм була визначена як краща межа. На жаль, урядам не вдалося стримати обіцянку — Земля переступила критичний поріг.

У більш ранньому дослідженні вчені також виявили, що попри всі обіцянки світових лідерів скоротити видобуток і використання викопного палива, найбільші країни продовжують викачувати нафту з надр планети, навіть у більшому обсязі, ніж раніше.

Своєю чергою вчені попереджають, що нездатність людства досягти цілей, встановлених Паризькою угодою, обернеться катастрофою: світ зіштовхнеться з екстремальними погодними умовами, значним підйомом моря і сильними посухами.

Раніше Фокус писав про те, що названо 14 "смертельних пасток", здатних стерти людей з лиця Землі.