Чому деякі люди більш чутливі до гіпнозу: вчені знайшли відповідь

Дослідники виявили одну особливість, яка об'єднує всіх людей, чутливих до гіпнозу.

Вчені давно знають, що люди по-різному сприймають гіпноз, деякі піддаються навіюванню простіше, ніж інші. Дослідники вирішили з'ясувати, що саме провокує такі відмінності у сприйнятливості людей, пише IFLScience.

У новому дослідженні взяли участь 75 добровольців, кожен з яких пройшов тест, покликаний виявити їхню сприйнятливість до гіпнозу. Після цього етапу було відібрано 40 осіб, яких розділили на людей з високою чутливістю до гіпнозу і з маленькою.

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Потім дослідники використовували електроенцефалографію (ЕЕГ), щоб зробити запис нервової активності 40 добровольців до і після "гіпнотичної індукції" (введення в транс, — ред.).

"Записуючи дані ЕЕГ до і після гіпнотичної індукції, а також аналізуючи різні нейрофізіологічні особливості, ми виявили кілька особливостей, які розрізняють людей з високим і низьким ступенем чутливості до гіпнозу. Відмінності було видно як до індукції, так і після неї, що підкреслює багатогранну природу гіпнотичних феноменів", — пишуть дослідники.

"Наші результати підтвердили, що гіпнотичний досвід має багатошарову нейронну основу", — продовжують учені.

Але попри це, один елемент активності мозку все ж об'єднував усіх людей, які виявилися чутливими до гіпнозу. Так, відмінності в аперіодичному показнику нейронної активності до гіпнотичного впливу корелюють зі схильністю людини до навіювання.

Річ у тім, що показання ЕЕГ складаються з двох частин, які відомі як періодичні та аперіодичні показники. Періодичні сигнали є коливальними, тобто повторюються через регулярні проміжки часу. Ці нейронні коливання виникають на тлі аперіодичних сигналів, які не повторюються.

Цілком імовірно, що ці відмінності у вихідних аперіодичних сигналах впливають на "розумову поглинутість людини, почуття розслаблення і підготовку до гіпнотичної реакції". На думку дослідників, ці риси зазвичай вищі у тих, кого легше обдурити, і тому вони можуть вплинути на придатність людини до гіпнозу.

Нагадаємо, вчені назвали 8 міфів про гіпноз, які нам слід знати. Дослідники попереджають, що ми можемо скільки завгодно бути впевненими, що не зазнавали гіпнозу, але, найімовірніше, це не так.