Стрибок у майбутнє. Португалія першою на Землі прожила 6 днів на поновлюваних джерелах енергії

У результаті країна виробила більше відновлюваної енергії, ніж було спожито населенням і промисловістю протягом 149 годин.

В умовах кліматичної кризи, коли вчені раз у раз попереджають про необхідність скорочення споживання і видобутку викопного палива та переходу на альтернативні "зелені" джерела енергії. Ба більше, минулого тижня вчені зафіксували, що середня температура Землі вперше перевищила допустимий поріг у 2 градуси за Цельсієм, як порівняти з доіндустріальним рівнем — наслідки будуть катастрофічними, пише IFLScience.

У той час як деякі країни невпинно викачують нафту з надр планети, інші намагаються перейти виключно на поновлювані джерела енергії. Однією з таких країн стала Португалія, якій вдалося встановити новий світовий рекорд: країна 6 днів, або 149 годин, прожила, використовуючи виключно відновлювану енергію.

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Цей експеримент було проведено в період з 4 години ранку (за місцевим часом) 31 жовтня до 9 години ранку 6 листопада. Загалом Португалія використовувала лише поновлювану енергію 149 годин, побивши свій власний рекорд, встановлений у 2019 році — 131 годину.

За 149 годин Португалія виробила 1102 гігават-години (ГВт-год) відновлюваної енергії, при цьому спожито населенням і промисловістю за цей період було всього 840 ГВт-год. Зазначимо, що нинішній рекорд не означає, що заводи з виробництва викопного палива в цей час не працювали взагалі. Інший національний рекорд, встановлений у цей час, демонструє, що це цілком можливо в найближчому майбутньому.

Зазначимо, що раніше Португалія вже зуміла обійтися без природного газу 131 годину, а протягом 95 годин виробляти достатню кількість чистої енергії, причому частину її навіть можна було експортувати до сусідньої Іспанії.

У своїй заяві компанія REN, що відповідає за постачання електроенергії та газу в Португалії. Заявила, що новий рекорд є доказом того, що країна дотримується стійкої траєкторії поступової відмови від викопного палива і переходу на використання поновлюваних джерел енергії.

Зазначимо, що у світовій спільноті Португалія є своєрідним "законодавцем моди", коли справа стосується переходу на відновлювані джерела енергії. Наприклад, Португалія взяла на себе зобов'язання стати вуглецево-нейтральною до середини століття 2016 року, тоді як решта ЄС не покладала на себе таких зобов'язань до 2019 року.

Крім того, Португалія заявила про плани відмовитися від використання вугілля як палива вже до 2030 року, при цьому останні вугільні електростанції тут були закриті ще кілька років тому. Фактично це означає, що країна досягла своєї мети на 9 років раніше.

Основними джерелами відновлюваної енергії в Португалії є вітер і сонячна енергія, які, як передбачається, в майбутньому можуть бути об'єднані в гібридні установки.

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