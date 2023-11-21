Похмуре майбутнє на розпеченій Землі: світ наближається до 3 градусів потепління

Дослідники вважають, що у людства залишилося занадто мало шансів, щоб запобігти підвищенню глобальної температури планети на рекордні 3 градуси за Цельсієм.

Нова доповідь ООН закладає підґрунтя для перемовин з високими ставками на конференції COP28, що триватиме з 30 листопада по 12 грудня 2023 року. Попри всі обіцянки та домовленості щодо стримування кліматичної кризи та середньої глобальної температури на рівні 1,5 градуса за Цельсієм, як порівняти з доіндустріальним, людство вже не впоралося з цим завданням, пише Grist.

Минулого тижня вчені вже зафіксували, що Земля переступила небезпечну межу у 2 градуси за Цельсієм, як порівняти з доіндустріальним. На щастя, цей стрибок не тривав довго, проте вчені вважають, що він став "попереджувальним гонгом" про те, що світ не справляється з поставленими завданнями.

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Підписання Паризької угоди щодо клімату стало знаменним в історії людства, пообіцявши стримати глобальне потепління Землі "значно нижче" 2 градусів за Цельсієм. Основна мета світових лідерів полягала в стримуванні потепління планети на рубежі 1,5 градуса за Цельсієм.

Вчені припускали, що стримування глобального потепління на рівні 1,5 градуса дасть змогу запобігти найгіршим наслідкам кліматичної кризи. На жаль, нові дослідження свідчать про те, що навіть якщо країни виконають свої зобов'язання в наступні десятиліття, на жаль, дива не станеться.

Новий прогноз свідчить про те, що за умови виконання всіх обіцяних планів зі скорочення викидів вуглекислого газу, на Землі все одно потеплішає на 2,9 градуса за Цельсієм. Якщо припустити, що світ також досягне своїх цілей щодо нульового викиду вуглецю в найближчі десятиліття, температура планети підвищиться на 2,5 градуса за Цельсієм. Фактично кліматичні моделі передбачають, що навіть за найоптимістичнішого сценарію, ймовірність стримування глобального потепління Землі на рівні 1,5 градуса становить лише 14%. Водночас інші сценарії дедалі частіше показують, що в найімовірнішому сценарії на нас чекає потепління Землі на 3 градуси за Цельсієм.

Учені провели аналіз і виявили, що глобальні викиди мають скоротитися більш ніж на 25%, щоб нам вдалося стримати потепління Землі на рівні 2 градусів. При цьому для досягнення амбітної мети зі стримування глобального потепління на рівні 1,5 градуса викиди повинні скоротитися не менше ніж на 40% вже до кінця нинішнього десятиліття.

Результати дослідження підкреслюють, що світ уже зійшов зі шляху досягнення цілей Паризької угоди й, ймовірно, котиться до похмурого майбутнього, водночас мета у стримуванні глобального потепління на позначці в 1,5 градуса видається дедалі незбагненнішою.

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