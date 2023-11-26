Сувора реальність. Можливість мозку "перепрограмуватися" поставлено під сумнів

Нове дослідження вчених показало, що людям необхідно стримати свої очікування від операцій і відновлення після них, прийнявши той факт, що цей шлях буде непростим і потребуватиме значних витрат сил.

Дослідники з Кембриджського університету та Університету Джона Гопкінса поставили під сумнів широко поширену ідею про те, що людський мозок може перебудовуватися у відповідь на такі травми, як сліпота, ампутація або інсульт. У своїй публікації вони стверджують, що віра в здатність мозку перепрофільовувати свої ділянки для виконання нових функцій є помилковою. Вони стверджують, що насправді відбувається використання мозком здібностей, які раніше існували, "сплячих", пише ScienceDaily.

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Група критично оцінює поширене уявлення про те, що, наприклад, у сліпих людей зорова кора, спочатку призначена для опрацювання зору, перепрофілюється на опрацювання звуків, що допомагає в ехолокації. Аналогічним чином вони розглядають віру в те, що мозок людей, які пережили інсульт, адаптується для відновлення рухового контролю. Джон Кракауер, який очолює Центр з вивчення моторного навчання і відновлення мозку при Університеті Джона Гопкінса, наголошує, що, хоча ці явища є реальними, загальноприйняте пояснення перепрофілювання ділянок мозку невірне.

Фахівці проаналізували десять ключових досліджень, які нібито демонструють реорганізаційні можливості мозку. Їхній висновок полягає в тому, що мозок не стільки розвиває нові функції в незв'язаних галузях, скільки використовує приховані можливості, закладені в ньому з народження. Наприклад, дослідження професора Тамара Макіна, проведене 2022 року, показало, що ділянки мозку, пов'язані з певним пальцем, уже обробляють сигнали від сусідніх пальців, що свідчить про те, що ампутація лише посилює вже наявні сигнали, а не створює нові шляхи.

Макін, співробітник відділу когнітивних і мозкових наук Медичної дослідницької ради при Кембриджському університеті, пояснює, що адаптація мозку до травми не передбачає виділення нових областей для виконання зовсім інших завдань. Замість цього наявні ділянки мозку покращують або змінюють свої колишні функції шляхом повторення і навчання.

Дослідники також розглянули такі випадки, як вроджена глухота кішок, слухова кора яких, здавалося б, була перепрофільована для опрацювання зорових сигналів, але після встановлення кохлеарних імплантатів повернулася до опрацювання звуків. Це свідчить про те, що мозок не перебудувався. Загалом, проведений аналіз не виявив доказів того, що зорова кора сліпих людей або неушкоджена кора мозку людей, які перенесли інсульт, розвинула нові функціональні здібності.

Макін і Кракауер підкреслюють важливість розуміння істинної природи і меж пластичності мозку для формування реалістичних очікувань у пацієнтів і визначення клінічних стратегій реабілітації. Вони підкреслюють, що адаптація мозку — це повільний, поступовий шлях, що проходить через наполегливі зусилля і практику, а не чудесний перерозподіл ресурсів мозку. Таке розуміння визнає, що за історіями одужання стоїть важка праця, і допомагає розробляти більш ефективні реабілітаційні підходи.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися генерувати нові нейрони в мозку за допомогою стовбурових клітин. Виявивши важливість клітинного метаболізму в нейрогенезі, дослідники змогли збільшити кількість нейронів у мозку дорослих і літніх мишей.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили в нашому мозку математичні нейрони. У дослідженнях вчених брали участь дев'ять добровольців. Завдяки вивченому матеріалу вдалося дійти висновку — в мозку людини існують нейрони, що активуються під час певних математичних операцій.

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