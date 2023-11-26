Грецька енциклопедія віком понад 900 років: що відомо про масштабну працю минулого (фото)

Суда — це древня праця, що зібрала воєдино безліч античних джерел та інформацію про грецьку мову, події та історію минулого. За її довгу історію книга перевидавалася безліч разів і зараз доступна кожному.

Серед античних знань існує монументальна праця під назвою "Суда", візантійський скарб, датований приблизно 1100 роками. Уявіть собі, що це стародавній Google, збірник, який слугував одночасно словником та енциклопедією грецької мови і подій свого часу, пише GreekReporter.

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Слово "Suda" походить від візантійського грецького слова souda, що означає "фортеця". Написання цієї книги приписували автору, на ім'я Судас чи Суїдас.

Цей гігантський лексикон, написаний грецькою мовою, містить приголомшливі 30 000 записів, що дають уявлення про античний та візантійський світ. Суда (або ж Свіда) — це унікальна суміш, яка знаходиться десь між граматичним словником і сучасною енциклопедією. Ця книга заглиблюється в джерело, походження та значення слів, використовуючи філологію свого часу.

Однак не всі записи в Суді створені однаково. Звісно, деякі статті можуть не відповідати нашим сучасним стандартам, і виглядати "некритичною" компіляцією історичних подій. А проте вона є багатим джерелом античної та візантійської історії та життя, пропонуючи цінні біографічні нариси діячів політики, церкви та літератури.

Суда — це древня праця, що зібрала воєдино безліч античних джерел та інформацію про грецьку мову, події та історію минулого Фото: daten.digitale-sammlungen.de

Однією з визначних особливостей Суди є збереження інформації з втрачених стародавніх джерел. Спираючись на твори, які зникли з плином часу, вона слугує безцінним літописом історії. Деякі уривки вважаються пізнішими доповненнями, наприклад частини що стосуються Михайла Пселоса, історичного діяча XI століття.

Суда сплітає воєдино уривки з різних джерел, зокрема енциклопедії Костянтина VII Багрянородного, описи римської історії Іоанна Антіохійського, хроніка Гамартола, праці Афінея, Філострата та інших. Вона постає як мозаїка, що охоплює суть давньогрецької літератури, включаючи твори Гомера, Аристофана, Фукідіда та інших.

Книга впорядкована за грецьким алфавітом. Укладена з невеликими відхиленнями від загальноприйнятого порядку, вона відповідає фонетичним звукам грецької вимови X століття, що схожа на новогрецьку.

Особистість автора Суди, відомого як Суїдас, залишається оповитою таємницею. Ймовірно, він жив у другій половині X століття, але про цю загадкову постать відомо небагато. Твір з'явився до XII століття, а Євстафій згадує про нього у XII столітті, натякаючи на його ранній вплив.

Суда звертається як до біблійних, так і до язичницьких сюжетів, що вказує на християнське походження автора. Подібні твори цього часу, такі як Speculum Maius, з'явилися пізніше у XIII столітті.

Збережена у середньовічних рукописах, Суда неодноразово редагувалась та публікувалася у різні часи. Останнє видання Ади Адлер вийшло у п'яти томах у 1928-1938 роках й було перевидане у 1971 році.

Започаткований у 1998 році проєкт Suda On Line SOL робить цю стародавню працю доступною для всього світу. Він забезпечує вільний доступ до бази даних з можливістю пошуку за ключовими словами з англійськими перекладами, примітками, бібліографією та посиланнями на інші ресурси.

Завдяки зусиллям понад 200 перекладачів та редакторів з усього світу, з 2014 року SOL стала безцінним ресурсом для науковців, які цікавляться візантійською історією та середньовічним періодом.

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