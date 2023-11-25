Вогняний епіцентр: наскільки гаряче Сонце насправді, розповіли астронавти

Сонце є досить динамічним об'єктом, але є деякі змінні, які, на погляд вчених, можуть бути досить статичними, даючи нам можливість сильніше заглибитися в пізнання нашої зірки.

Температура Сонця вже давно є предметом наукових досліджень, а останні дослідження обіцяють розкрити дивовижні подробиці. За даними НАСА, ядро Сонця є найгарячішою частиною, де температура сягає приблизно 15 млн градусів за Цельсієм. Поверхня Сонця, навпаки, відносно холодніша — 15 500 градусів за Цельсієм, але все ж у п'ять разів гарячіша, ніж лава земних вулканів. Про нові відкриття астрономів пише Mashable.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Адміністратор NASA Білл Нельсон згадав про сильне нагрівання Сонця в серпні 2022 року, розповідаючи про проблеми, з якими стикаються космічні апарати, що входять в атмосферу Землі. Він зазначив, що космічний корабель Orion під час польоту Artemis I зіткнувся з температурою 2 760 градусів за Цельсієм, що вдвічі нижче, ніж на поверхні Сонця.

Корона Сонця являє собою надзвичайно гарячу і динамічну зовнішню атмосферу Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Особливістю температури Сонця є корона — його зовнішня атмосфера, яка значно гарячіша за поверхню і продовжує збільшувати температуру далі від неї. Це явище, відоме як "проблема коронального нагріву", є об'єктом наукових досліджень. У вивченні цієї загадки велику роль відіграв зонд Parker Solar Probe, призначений для роботи в умовах екстремального нагрівання. У вересні він завершив 17-ме зближення із Сонцем, наблизившись до його поверхні на відстань 4,5 млн миль і надавши цінні дані для поточних і майбутніх досліджень.

Раніше Фокус писав про те, скільки астронавтів загинуло в космосі протягом більш ніж 50 років польотів. Для космічних мандрівників смертельними виявилися 5 місій.

Також Фокус писав про страх NASA перед олівцями в космосі. Непримітний на Землі олівець викликає масу побоювань у космосі, і у цього є серйозні причини.