Океан покрився загадковим "килимом" із тисяч крабів: ніхто не знає, до якого виду вони належать

Вчені зіткнулися з дивним масовим скупченням крабів біля узбережжя Західної Австралії, і тепер вважають, що вони можуть представляти новий вид.

Група дослідників вирушила на човні з Денхема на острів Дірк Харгот за підводним обладнанням для дослідження дельфінів, коли натрапила на щось дивне. Біля узбережжя Західної Австралії утворився дивовижний "килим" крабів, розташований приблизно за 800 кілометрів на північ від Перта, пише ABC News.

За словами дослідника Леона Дешама, перед ними з колегами відкрилося дивовижне скупчення крабів — це були не сотні й навіть не тисячі морських істот, на поверхні плавали десятки тисяч крабів.

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Вченим довелося уповільнити хід човна, щоб пробратися крізь цю живу пелену на поверхні води. За словами Дешама, у воді плавали крихітні коричнево-помаранчеві краби — деякі з них досягали розміру монети, тоді як інші були розміром з апельсин.

Сім'я вченого мешкає в цьому місці вже понад 100 років і за весь цей час їм жодного разу не доводилося бачити нічого подібного. У результаті команда відзняла трохи матеріалу і продовжили плавання. Після цього Дешам з командою звернулися до колег по всьому світу, щоб ідентифікувати дивну навалу крабів.

Учені припустили, що ракоподібні можуть бути новим підвидом чотирилапого краба-плавателя (Thalamita sima). За словами куратора Музею ракоподібних штату Вашингтон Ендрю Хозі, судячи з фото і відео, краби біля берегів Західної Австралії належать до виду Thalamita sima, проте він також не відкидає, що вони цілком можуть виявитися новим підвидом — щоб точно встановити це знадобиться генетичний аналіз.

Доктор Хозі також зазначає, що представники виду Thalamita sima зустрічаються на мілководді аж до Перта, а також далі на північ в Індонезії та навіть на півдні Японії. Водночас він зазначає, що раніше подібна міграція крабів не була зареєстрована. Учені припускають, що краби випливають із затоки в менш солону воду для розмноження.

Передбачається, що краби почнуть розмножуватися і випускати личинки з яєць, щойно потомство з'явиться, їх підхопить течія Леувін, а потім вони поширяться далі для розселення. Вчені вважають, що насправді ракоподібні не мігрують навколо Перта, оскільки за всі роки хтось уже мав би помітити таке скупчення крабів.

За словами дослідника дельфінів Саймона Аллена, який також став свідком величезного "килима" з крабів, офіційне оформлення відкриття нового виду, на жаль, може виявитися складним завданням.

Річ у тім, що серед наукового товариства досить часто існують різні погляди щодо того, що являє собою новий вид. Фактично, лише коли в науковців є певний обсяг даних різного виду, їм вдається офіційно заявити про відкриття нового виду.

Водночас затока Шарк наразі вельми вразлива до наслідків зміни клімату, проте поява нового виду могла б привернути певну увагу до цієї території та спонукати науковців проводити тут більше наукових досліджень.

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