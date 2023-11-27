Знищення Міжнародної космічної станції обійдеться NASA у величезну суму

Міжнародна космічна станція (МКС) працює вже 23 роки і починає проявлятися її вік у вигляді багатьох проблем.

МКС почала свою роботу на орбіті 2000 року і 23 роки безперервної роботи починають уже позначатися на цій космічній базі, зокрема у вигляді появи тріщин і витоків. Зараз у NASA думають над тим, як краще знищити станцію на початку 2030-х років, але вартість цього плану дійсно вражає, пише Futurism.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За оцінками NASA, безпечне закінчення експлуатації МКС обійдеться приблизно в 1 млрд доларів. Згідно з планом, космічну базу спустять в атмосферу Землі, де вона має безпечно згоріти, хоча уламки, що залишилися, впадуть у Тихий океан.

Вартість спуску МКС з її нинішньої орбіти така висока через те, що NASA не збирається використовувати для цього російські космічні вантажні кораблі, які наразі є дуже важливими для МКС, адже вони підтримують її стабільне положення в космосі.

Новий план NASA знаменує собою кінець десятиліть співпраці з Росією на МКС у світлі погіршення відносин між США і РФ через війну в Україні. За словами Маї Кросс, політолога з Північно-Східного університету, США, МКС є прикладом найбільшого міжнародного співробітництва в історії людства.

Існує два способи вивести МКС з орбіти й опустити її в атмосферу Землі. Тобто, можна просто змусити станцію безконтрольно впасти вниз, або ж використати спеціальний космічний корабель для контрольованого спуску, який спрямує МКС у потрібному напрямку. Якщо слідувати першому способу, то існує загроза того, що не згорілі уламки станції впадуть на населені райони планети.

За оцінками NASA, безпечне закінчення експлуатації МКС обійдеться приблизно в 1 млрд доларів. Згідно з планом, космічну базу спустять в атмосферу Землі, де вона має безпечно згоріти, хоча уламки, що залишилися, впадуть у Тихий океан Фото: NASA

За словами Джорджа Нілда, керівника компанії Commercial Space Technologies, такий неконтрольований спуск може призвести до загибелі та поранень людей, а також до численних руйнувань інфраструктури.

Вченим потрібно мінімізувати кількість уламків, які можуть впасти вниз, що дуже складно зробити. В ідеалі МКС потрібно просто спрямувати в потрібному напрямку вниз, щоб станція поступово згоріла в атмосфері, але цей процес ускладнюється нерівномірністю товщини атмосфери і непередбачуваними умовами в ній.

Якщо NASA не використовуватиме російські космічні вантажні кораблі "Прогрес" для спуску МКС, то американцям доведеться побудувати інший потужний космічний корабель, який би допоміг станції спуститися і супроводжував би МКС під час спуску.

За словами Нілда, навіть якби NASA вирішило використати кораблі РФ, то це все одно було б складне завдання з утилізації станції, але з огляду на погіршення американо-російських відносин, цей варіант не розглядається.

У будь-якому разі, як кажуть експерти, можна бути впевненими в тому, що МКС вибухне в атмосфері після спуску, і це буде кінець знаменитого космічного проєкту, в якому брали участь багато країн світу.

Як уже писав Фокус, МКС має припинити своє існування вже на початку 2031 року, але після неї на орбіті залишаться працювати лише комерційні бази.