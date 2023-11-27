Знищення Міжнародної космічної станції обійдеться NASA у величезну суму
Міжнародна космічна станція (МКС) працює вже 23 роки і починає проявлятися її вік у вигляді багатьох проблем.
МКС почала свою роботу на орбіті 2000 року і 23 роки безперервної роботи починають уже позначатися на цій космічній базі, зокрема у вигляді появи тріщин і витоків. Зараз у NASA думають над тим, як краще знищити станцію на початку 2030-х років, але вартість цього плану дійсно вражає, пише Futurism.
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За оцінками NASA, безпечне закінчення експлуатації МКС обійдеться приблизно в 1 млрд доларів. Згідно з планом, космічну базу спустять в атмосферу Землі, де вона має безпечно згоріти, хоча уламки, що залишилися, впадуть у Тихий океан.
Вартість спуску МКС з її нинішньої орбіти така висока через те, що NASA не збирається використовувати для цього російські космічні вантажні кораблі, які наразі є дуже важливими для МКС, адже вони підтримують її стабільне положення в космосі.
Новий план NASA знаменує собою кінець десятиліть співпраці з Росією на МКС у світлі погіршення відносин між США і РФ через війну в Україні. За словами Маї Кросс, політолога з Північно-Східного університету, США, МКС є прикладом найбільшого міжнародного співробітництва в історії людства.
Існує два способи вивести МКС з орбіти й опустити її в атмосферу Землі. Тобто, можна просто змусити станцію безконтрольно впасти вниз, або ж використати спеціальний космічний корабель для контрольованого спуску, який спрямує МКС у потрібному напрямку. Якщо слідувати першому способу, то існує загроза того, що не згорілі уламки станції впадуть на населені райони планети.
За словами Джорджа Нілда, керівника компанії Commercial Space Technologies, такий неконтрольований спуск може призвести до загибелі та поранень людей, а також до численних руйнувань інфраструктури.
Вченим потрібно мінімізувати кількість уламків, які можуть впасти вниз, що дуже складно зробити. В ідеалі МКС потрібно просто спрямувати в потрібному напрямку вниз, щоб станція поступово згоріла в атмосфері, але цей процес ускладнюється нерівномірністю товщини атмосфери і непередбачуваними умовами в ній.
Якщо NASA не використовуватиме російські космічні вантажні кораблі "Прогрес" для спуску МКС, то американцям доведеться побудувати інший потужний космічний корабель, який би допоміг станції спуститися і супроводжував би МКС під час спуску.
За словами Нілда, навіть якби NASA вирішило використати кораблі РФ, то це все одно було б складне завдання з утилізації станції, але з огляду на погіршення американо-російських відносин, цей варіант не розглядається.
У будь-якому разі, як кажуть експерти, можна бути впевненими в тому, що МКС вибухне в атмосфері після спуску, і це буде кінець знаменитого космічного проєкту, в якому брали участь багато країн світу.
Як уже писав Фокус, МКС має припинити своє існування вже на початку 2031 року, але після неї на орбіті залишаться працювати лише комерційні бази.