Здоров'я в обмін на пам'ять: учені вивчили ефект рослинної добавки на наш організм

Нове дослідження виявило позитивний вплив добавки на кишківник літніх людей, але водночас виявило й негативні наслідки її вживання для їхнього мозку.

Група вчених із Великої Британії провела 90-денне дослідження з метою оцінити вплив багатокомпонентної рослинної добавки на літніх людей, які відчувають суб'єктивне зниження пам'яті. Незважаючи на спостережувані порушення пам'яті, добавка поліпшила швидкість виконання когнітивних завдань, водночас в учасників підвищився рівень тирозину в сечі та змінився профіль бактерій кишківника, пише Medical News.

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Дослідження, в якому взяли участь 128 осіб у віці 55-75 років, було спрямоване на оцінку когнітивних здібностей і змін мікробіоти кишечника. Воно примітне тим, що в ньому розглядалися комбіновані рослинні сполуки, що є відносно маловивченою галуззю порівняно з дослідженнями окремих трав. Використовувана добавка містила суміш таких інгредієнтів, як куркума, які, як вважається, підтримують роботу мозку через різні механізми. Учасники, які заявили про зниження пам'яті, щодня приймали або добавку, або плацебо, а потім за допомогою складних тестів аналізували їхні когнітивні показники і мікробіоту кишечника.

Результати показали, що, незважаючи на негативний вплив на пам'ять, добавка підвищує швидкість виконання деяких когнітивних завдань. Аналіз мікробіоти кишечника виявив збільшення різноманітності в групі лікування і значне зниження кількості специфічних видів бактерій. Крім того, збільшення вмісту тирозину в сечі дало змогу припустити потенційний зв'язок із поліпшенням швидкості когнітивних процесів за рахунок дофамінергічної активності.

Дослідження показало, що, хоча добавка поліпшила швидкість когнітивних процесів і здоров'я кишківника, вона мала несподіваний вплив на пам'ять. Необхідні подальші дослідження, особливо з урахуванням різного набору учасників до і після пандемії COVID-19. Це дослідження розширює уявлення про потенційний вплив комбінованих добавок на роботу мозку, а також кишківника у літніх людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися генерувати нові нейрони в мозку за допомогою стовбурових клітин. Виявивши важливість клітинного метаболізму в нейрогенезі, дослідники змогли збільшити кількість нейронів у мозку дорослих і літніх мишей.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили в нашому мозку математичні нейрони. У дослідженнях вчених брали участь дев'ять добровольців. Завдяки вивченому матеріалу вдалося дійти висновку — в мозку людини існують нейрони, що активуються під час певних математичних операцій.

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