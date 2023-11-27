Тихий вбивця в засобах краси: смертельний пігмент, з якого робили косметику

Свинцеві білила, стародавній пігмент, відомий своїм яскравим відтінком, має темну і небезпечну історію, яка налічує понад дві тисячі років. Попри свій чарівний зовнішній вигляд, цей пігмент становить загрозу і забирав людські життя протягом усієї історії.

Витоки свинцевих білил сягають глибокої давнини, коли його створення включало небезпечний процес поєднання металевої свинцевої стружки з оцтом. На жаль, вчені, які першими винайшли цей пігмент, такі як Теофраст і Пліній, не знали про токсичну природу свого творіння. Ця смертоносна формула вкоренилася в різних стародавніх культурах, зокрема в китайців, які незалежно відкрили її та інтегрували у своє мистецтво, пише Ancient Origins.

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Небезпека свинцевих білил полягає в його хімічному складі — 2PbCO3-Pb(OH)2. Вплив цієї сполуки виявився шкідливим, спричиняючи важкі симптоми у дорослих, такі як головні болі, болі в животі, нестерпний біль у суглобах і м'язах.

Діти, найбільш вразливі, стикалися із затримкою розвитку та втратою ваги. Проте цей смертельний пігмент потрапляв до косметики та мазей стародавніх єгиптян, греків і римлян, сіючи хаос під виглядом краси та вишуканості.

Небезпека свинцевих білил збереглася і в епоху європейського живопису завдяки його унікальним властивостям. Художники надавали перевагу його теплому, м'якому білому відтінку за здатність передавати складні деталі людської шкіри.

Навіть з появою у XX столітті безпечнішої альтернативи — діоксиду титану — привабливість свинцевих білил не зникла. Художники продовжували використовувати його, хоча й рідше, завдяки його особливим властивостям, попри відомі ризики, пов'язані з ним.

Історія свинцевих білил слугує суворим нагадуванням про темний бік краси. Хоча цей пігмент прикрасив історію своїм блиском, він також залишив у спадок токсичність і шкоду.

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