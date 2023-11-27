Учені назвали вік, коли краще побути на самоті й не вступати у стосунки

Дослідники виявили, що самотність у певному віці допоможе краще впоратися з "розбитим серцем" у більш пізньому віці.

Перш ніж стати розсудливим, варто трохи розважитися. Принаймні про це свідчать результати нового дослідження. Вчені вважають, що самотність у певному віці має свої переваги, наприклад, допомагає краще впоратися з "розбитим серцем", пише Daily Mail.

У новому дослідженні команда з Міждисциплінарного демографічного інституту Нідерландів виявила, що люди, які вступають у стосунки одразу після того, як залишили рідну домівку, менш підготовлені до того, щоб впоратися з "розбитим серцем" у більш пізньому віці, ніж ті, хто залишався самотнім у 20 і трохи більше років.

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Автори дослідження підозрюють, що це пов'язано з тим, що самотні молоді люди розвивають більше життєвих "навичок, ресурсів і зв'язків", які надалі допомагають їм впоратися з болем і руйнуванням стосунків. Крім того, вчені припускають, що самотність у 20 років може сприяти більш гнучким очікуванням щодо стосунків.

Учені припускають, що партнери, які вступають у стосунки в молодшому віці, думають, що їхні стосунки триватимуть вічно. Водночас самотні молоді люди надалі з більшою ймовірністю не стануть робити такі припущення і будуть менше страждати, якщо вони закінчаться.

За словами провідного автора дослідження, доктора Лоннеке Ван ден Берга, самотність часто сприймається як щось погане, але насправді вона може стати чудовим періодом для вивчення чогось нового і пізнання себе. І нове дослідження, схоже, підтверджує цю ідею.

Утім, учені зазначають, що результати дослідження зовсім не є керівництвом до дії. Простими словами, якщо ви перебуваєте в довгих і щасливих стосунках зовсім не варто йти далі й закінчувати їх.

І все ж результати дослідження свідчать, що молоді жінки, які перебувають у стосунках, як правило, більше залежать від фінансів свого партнера, тоді як чоловіки, ймовірно, менш схильні ділити домашню роботу.

Під час дослідження вчені проаналізували дані німецького дослідження за 36 років, у якому стежили за однією і тією самою групою людей з 1984 року до теперішнього часу. Вчені використовували дані приблизно про 1000 осіб: 190 жінок і 151 чоловіків, які спочатку були самотніми, покинувши рідну домівку, а також 400 жінок і 262 чоловіки, які одразу ж "вступили у стосунки".

Команда зосередилася на вивченні задоволеності життям протягом трьох періодів:

перше життя з романтичним партнером;

розставання;

життя після розставання.

Результати дослідження свідчать, що у жінок, які залишили рідну домівку і почали жити з партнером, задоволеність життям знизилася, коли у них стався серйозний розрив. Водночас їхній рівень задоволеності життям сильно зріс у наступні три роки. У жінок, які були самотніми, задоволеність життям також знизилася, проте вона повернулася до колишньої позначки значно швидше після розставання.

Для чоловіків результати виявилися трохи іншими. У тих, хто одразу ж вступив у пару, задоволеність життям значно знизилася в момент розставання, але покращилася вже наступного року. Натомість ті, хто був самотній, коли залишив батьківський дім, майже не відчули якихось наслідків після розставання, а рівень задоволеності життям продовжував зростати наступні 2 роки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що мозок самотніх людей працює зовсім по-іншому.

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