Новий метод боротьби з мікробами: вчені розробили ефективне антибактеріальне покриття

Деякі поверхні важко піддаються очищенню від небажаних організмів, з часом перетворюючись на розсадники мікробів. Але новий винахід обіцяє ефективно вирішити цю проблему.

У лікарнях пацієнти, відвідувачі та персонал часто торкаються різних поверхонь, як-от дверних ручок, поручнів і кнопок ліфта. Ці поверхні можуть бути потенційними носіями небезпечних мікробів і вірусів. Тоді як гладкі поверхні легко чистити, пористі матеріали, як-от текстиль, являють собою складне завдання. Дослідники розробили рішення цієї проблеми. Вони створили спеціальний процес нанесення покриття на тканини, який знищує або зупиняє ріст бактеріальних і вірусних патогенів, пише Newswise.

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За словами авторів розробки, ця інновація особливо корисна в лікарнях, де часто використовується такий текстиль, як штори. Тепер ці штори можна покривати речовиною, що містить бензалконію хлорид, дезінфікуючий засіб, щоб запобігти поширенню мікробів. Дослідницька група під керівництвом Петера Віка з лабораторії взаємодії частинок і біології Empa в Санкт-Галлені зосередилася на пошуку надійного методу запобігання забрудненню мікробів текстилем, що часто використовується. Їхньою метою було перервати ланцюжок зараження, який може виникнути, коли бактерії або віруси осідають на таких поверхнях, як лікарняні фіранки.

Після точного налаштування процесу нанесення покриття, включно з такими аспектами, як концентрація і час сушіння, команда виявила, що покриття добре прилипає до тканини і залишається ефективним упродовж кількох місяців. Лабораторні випробування показали багатообіцяючі результати. Коли бактеріальні культури поширених проблемних мікробів, таких як стафілококи і псевдомонади, вступали в контакт із тканиною з покриттям, їхній ріст пригнічувався або мікроби гинули протягом десяти хвилин. Покриття також виявилося ефективним проти вірусів: понад 99% з них були вбиті обробленою тканиною.

Це відкриття має ширше значення, ніж лікарняні фіранки. Воно може бути застосоване до інших тканин, фільтрів або інструментів для прибирання, особливо в ситуаціях, подібних до епідемій. Ця розробка дослідницької групи Empa — значний крок уперед у підтримці гігієни та безпеки в медичних установах і, можливо, в інших громадських місцях.

Раніше Фокус писав про "м'ясоїдних" бактерій, які вбили вже трьох людей у США. Одна людина в штаті Нью-Йорк і двоє людей у штаті Коннектикут нещодавно померли від небезпечної бактеріальної інфекції.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.

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