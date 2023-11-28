Найхолодніше місце у Всесвіті: де воно розташоване і скільки там градусів (фото)

Місце в космосі, де зафіксовано найнижчу температуру, розташоване на відстані 5 тисяч світлових років від Землі.

Всесвіт має дуже різний діапазон температур, і це залежить від багатьох факторів. Водночас нині вчені вважають, що абсолютний нуль температури, тобто максимальна межа того, наскільки холодною може бути матерія, становить мінус 273,15 градуса Цельсія. Але у Всесвіті існує місце, де зафіксовано температуру, яка зовсім трохи вища за цю межу, і воно розташоване на відстані 5 тисяч світлових років від нас, пише IFLScience.

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На самому початку історії Всесвіту, який з'явився внаслідок Великого вибуху 13,8 млрд років тому, вся матерія в ньому мала неймовірно величезну температуру. По суті космос складався з дуже гарячої плазми. Незабаром після появи Всесвіт почав швидко розширюватися і це призвело до того, що температура матерії почала знижуватися. У міру того, як Всесвіт стає старшим, ця температура продовжує знижуватися і зараз, хоча й дуже повільно, і деякі астрофізики вважають, що врешті-решт увесь космос замерзне, і таким чином наш Всесвіт припинить своє існування в нинішньому вигляді.

Наразі вчені вважають, що температура в міжгалактичному просторі становить у середньому мінус 270 градусів Цельсія. Тобто це на 3 градуси вище, ніж абсолютний нуль температури. Водночас ще в середині 90-х років минулого століття астрономи виявили несподівано дуже холодне місце у відомому нам Всесвіті, яке має нижчу температуру, ніж міжгалактичний простір, і ця температура лише трохи вища за абсолютний нуль.

Туманність Бумеранг — найхолодніше місце у Всесвіті Фото: NASA

Наразі найхолоднішим місцем у відомому Всесвіті вважається туманність Бумеранг, розташована на відстані 5 тисяч світлових років від Землі. Як показали численні дослідження, температура в цій туманності становить мінус 272,15 градуса Цельсія.

Цей об'єкт є протопланетарною туманністю, тобто він не став ще повноцінною планетарною туманністю. Ці туманності, незважаючи на свою назву, не мають жодного стосунку до планет і з'являються тоді, коли не надто масивні зірки перетворюються на червоних гігантів і скидають із себе частину своєї матерії перед тим, як перетворитися на білих карликів. Сонце також пройде подібні стадії наприкінці своєї еволюції.

Науковці вважають, що туманність Бумеранг є такою холодною через надто швидке розширення газу, що її становить, внаслідок чого туманність зростає. Тобто туманність охолоджується швидше, ніж її може нагріти випромінювання зірки в центрі цієї туманності. Існує припущення, що поруч знаходиться ще одна зірка і гравітаційна взаємодія між двома зірками може прискорювати розширення туманності Бумеранг.

Хоча ця туманність існує лише кілька тисяч років, температура в ній поступово починає збільшуватися, вважають учені. Через кілька сотень або тисяч років ці зміни стануть помітними і туманність стане гарячішою, як і решта подібних астрономічних об'єктів.

Туманність Бумеранг. Хоча ця туманність існує лише кілька тисяч років, температура в ній поступово починає збільшуватися, вважають учені. Через кілька сотень або тисяч років ці зміни стануть помітними і туманність стане гарячішою, як і інші подібні астрономічні об'єкти Фото: NASA

Наразі астрономи вважають, що у Всесвіті можуть існувати й інші протопланетарні або планетарні туманності, де також може бути така сама, як і в туманності Бумеранг, дуже низька температура, а може бути ще нижча. Але поки що їх не вдалося виявити.

Як уже писав Фокус, одну з головних загадок чорних дір допоможе розгадати темна матерія. Про те, що відбувається на фінальному етапі злиття двох чорних дір невідомо. Автори нового дослідження вважають, що цей секрет можна розкрити за допомогою темної матерії.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили нового супутника нашої галактики. Це не просто дуже маленька галактика діаметром 20 світлових років, але ще й найбільш тьмяна серед усіх відомих об'єктів, які обертаються навколо Чумацького Шляху.

Ще Фокус писав про те, що таке мультивсесвіт і чи існує він насправді. Ідея мультивсесвіту з'явилася далеко не з коміксів Marvel, а народилася з абсолютно реальних наукових теорій, які були покликані пояснити особливості нашого власного Всесвіту.