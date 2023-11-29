Земля піде під воду: щось в Антарктиді змушує льодовик викидати в океан мільярди тонн льоду

Дослідники побоюються, що швидкість, з якою тане брила льоду, може призвести до страшних наслідків уже в цьому столітті.

Учені десятиліттями попереджали про кліматичну кризу, з якою людство зіткнеться зовсім скоро. Тепер дослідники вважають, що вона вже тут, а Земля переступила з ери "глобального потепління" в еру "глобального кипіння", пише Daily Mail.

Одним із найстрашніших наслідків глобального потепління є підвищення рівня моря, яке може занурити під воду сотні прибережних міст на всій земній кулі вже в цьому столітті. Водночас основною причиною підвищення рівня моря сьогодні є танення льодовиків — брил льоду, які повільно рухаються, і здебільшого зустрічаються на полюсах нашої планети.

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У новому дослідженні вчені виявили, що рекордне підвищення рівня моря може бути ближче, ніж вважалося раніше: льодовик у Західній Антарктиці втрачає масу на загрозливому рівні, а його лід стікає в море. У новому дослідженні команда з Університету Лідса зосередилася на вивченні льодовиків в Антарктиці. Науковці виявили, що льодовик Кадмана щороку викидає в океан неймовірні 2,16 мільярда тонн льоду — у всьому винна зміна клімату. Через це товщина льодовика неухильно зменшується зі швидкістю 20 метрів на рік, для порівняння, це відповідає п'ятиповерховій будівлі.

Тепер гляціологи попереджають, що навіть, здавалося б, стабільні льодовики Антарктики можуть надзвичайно швидко змінитися і втратити величезну кількість льоду всього за кілька років. Якщо це станеться, на жаль, сотні прибережних міст просто підуть під воду вже в цьому столітті. За словами автора дослідження Бенджаміна Волліса, швидкість, з якою руйнується льодовик Кадмана, має вельми страхітливий вигляд. По суті, всього за кілька років цей колись стабільний льодовик у Західній Антарктиді перетворився на льодовик, який раптово швидко руйнується і втрачає значну кількість льоду.

Льодовик Кадмана: зображення ліворуч було зроблено в лютому 2017 року; праве зображення було зроблено раніше цього місяця Фото: Nature Communications

За словами вчених, льодовики являють собою повільно рухомі річки льоду — попри те, що вони тверді, насправді вони течуть як річки. Відомо, що льодовиковий лід постійно перебуває в русі, але він занадто повільний, щоб ми могли помітити його неозброєним оком. Натомість учені використовують камери сповільненої зйомки, щоб зафіксувати рух льодовикового льоду і розрахувати його швидкість.

У новому дослідженні вчені разом із колегами з Британської антарктичної служби використовували супутники для відстеження льодовика Кадмана. Команда виявила, що в період з листопада 2018 року по травень 2021 року льодовик відступив на 8 кілометрів, оскільки шельфовий льодовик наприкінці льодовика звалився. Вчені вважають, що шельфовий льодовик у цьому разі міг діяти як опора, що уповільнює рух льодовика до моря, проте його обвалення призвело до прискорення втрати льоду.

Результати також свідчать, що за цей період швидкість руху льодовика Кадмана збільшилася вдвічі, збільшивши кількість льоду, який він викидає в море у вигляді айсбергів. Ба більше, у 2018-2019 роках льодовик настільки стоншував, що буквально "відклеївся" від дна і почав дрейфувати.

Імовірно, причиною такого сильного витончення в ці роки стали незвично високі температури води навколо західної частини Антарктичного півострова. Водночас цікавим залишається те, що сусідні льодовики, такі як Фанк і Левер, весь цей час залишаються відносно стабільними, і вчені досі не знають чому.

Існує припущення, що відповідь криється в підводних скельних структурах, так званих хребтах, які знаходяться на глибині близько 200-230 метрів під водою. Команда припускає, що ці хребти, схоже, діють як захисний бар'єр, відводячи канали теплышої води від льодовиків Фанк і Левер.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено стародавню систему річок і пагорбів: незабаром вони можуть з'явитися знову.