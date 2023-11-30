Фатальний ефект "косить" людство: названо щось, що вбиває 5,1 млн людей щороку

Приголомшливі результати дослідження показали, що те, що ми вдихаємо, вбиває мільйони людей на рік у всьому світі.

Десятиліттями вчені попереджають світ про наближення екологічної катастрофи, яка обрушиться на світ через видобуток і використання викопного палива. Усе це впливає на клімат Землі, роблячи його дедалі не придатнішим для життя людини. Утім, дослідження показують, що попри всі обіцянки, люди викачують лише більше нафти, ніж будь-коли раніше, пише Daily Mail.

Нове приголомшливе дослідження показує, що викиди від використання викопного палива, що виділяє вуглець, вдихувані людиною, мають неймовірний вплив на наше здоров'я. Фактично результати дослідження показують, що використання викопного палива створює якийсь фатальний ефект, що забирає щорічно життя близько 5,13 мільйона осіб щорічно. Йдеться про використання викопного палива для виробництва електроенергії, транспорту і промислових процесів, наприклад, виробництва сталі.

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Нове дослідження було проведене міжнародною командою експертів, серед яких також британський епідеміолог Енді Гейнс з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини. Команда зазначає, що результати цього дослідження фактично додають масштабу до того, що вченим уже відомо про фатальні наслідки забруднення повітря, включно із серцево-судинними захворюваннями, астмою і раком легенів.

Результати дослідження також показують, що найвищим рівень смертності виявився в країнах, які все ще відстають у припиненні спалювання вугілля для виробництва енергії, а саме в Китаї та Індії. Автори дослідження вважають, що це пов'язано з високим рівнем забруднення і щільністю населення.

Автори дослідження виявили, що смертельними забруднювачами зовнішнього повітря є:

озон, утворений унаслідок реакції з оксидами азоту та летючими органічними сполуками;

PM2,5 — найдрібніші частинки або краплі діаметром менше ніж 2,5 мікрометра, невидимі для неозброєного ока.

Під час дослідження вчені використовували комп'ютерне моделювання, щоб оцінити зв'язок між впливом забруднення повітря і його наслідками для здоров'я людей по всьому світу. У своїй моделі вчені використовували дані про чисельність населення, супутникові знімки й дані, в яких вказані національні та регіональні показники смертності.

Смертність, пов'язана з усіма джерелами забруднення атмосферного повітря, була найвищою в Південній і Східній Азії Фото: BMJ

Результати дослідження свідчать про те, що 2019 року 8,34 мільйона людей в усьому світі померли через PM2,5 і озон, при цьому 61% цих смертей були пов'язані з викопним паливом. Автори дослідження зазначають, що решта 39% смертей пов'язані з природними джерелами, яких неможливо уникнути:

пустельний пил;

лісові пожежі;

використання енергії в житлових будинках.

Автори дослідження також виявили, що політика заміни викопного палива чистими поновлюваними джерелами енергії може значно поліпшити ситуацію в довгостроковій перспективі. Наприклад, модель показує, що відмова від використання викопного палива в довгостроковій перспективі може знизити кількість цих смертей на 80-85%.

Раніше Фокус писав про те, що Португалія першою на Землі прожила 6 днів на поновлюваних джерелах енергії.