Симфонія органів. Учені виявили міцний зв'язок між нашим мозком і серцем

Нове дослідження вчених показало, що навіть таке буденне явище, як швидкий рух очей, насправді має дуже точну і складну синхронізацію роботи серця і мозку.

Нещодавнє дослідження виявило дивовижну взаємодію між нашим серцем і мозком, що впливає на те, як ми сприймаємо і реагуємо на навколишній світ. Вчені вивчали, як серце впливає на активність мозку, спираючись на результати минулих досліджень і використовуючи більш сучасні методи, пише ScienceAlert.

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Дослідження нейробіолога Есри Аль та її команди з Інституту Макса Планка з вивчення когнітивних функцій людини та мозку в Німеччині показало, що наше сприйняття зовнішніх подразників коливається з кожним ударом серця. Під час фази скорочення серця, званої систолою, гострота наших відчуттів знижується, але повертається, коли серце розслабляється в діастолу. Але ще цікавіше те, як ці зміни, пов'язані з серцебиттям, впливають на рухові функції нашого організму.

Існує низка суперечок про те, чи сповільнюється час нашої реакції та обробка сенсорних сигналів під час систоли. Однак команда Аль виявила, що деякі види рухової активності, наприклад швидкі рухи очей, насправді синхронізуються з ритмом серця. Це змусило їх продовжити вивчення того, як моторна кора — область мозку, що контролює добровільні рухи, — реагує протягом усього серцевого циклу.

Команда провела експерименти з 36 учасниками, яких попросили виконати просте рухове завдання, записуючи при цьому роботу мозку, серця і м'язів. Вони виявили, що нервові сигнали, які керують м'язами рук, були сильнішими під час систоли. Це означає, що м'язова активність була більш вираженою, коли учасники виконували завдання під час фази скорочення серця.

Дослідники припускають, що в серцевому циклі може існувати певний час, коли наш мозок краще пристосований для опрацювання сенсорної інформації або ініціювання дій. Ці результати не тільки дають нове розуміння того, як взаємодіють серце і мозок, а й відкривають нові можливості для вивчення людського сприйняття і управління руховою активністю.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося спостерігати за першими секундами запуску серця в ембріоні. Вивчаючи перші секунди життя серця у ще молодого ембріона, вчені дізналися багато цікавих фактів, наприклад, про те, що серце починає працювати ще не будучи сформованим.

Також Фокус писав про те, що наслідки глобального потепління буквально зменшують наш мозок. Дослідники припускають, що людський мозок несподіваним чином реагує на стрес навколишнього середовища.