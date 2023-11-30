Важливість міри. Високий рівень "хорошого холестерину" пов'язали з розвитком деменції

Нове дослідження вчених засвідчило, що навіть "хороший холестерин" у надлишку здатний завдавати шкоди нашому організму і, зрештою, призводити до таких захворювань, як деменція.

Нещодавнє дослідження, проведене під керівництвом Університету Монаша, виявило дивовижний зв'язок між високим рівнем так званого "хорошого холестерину" (ЛПВЩ) і підвищеним ризиком розвитку деменції в літніх людей. Дослідження, одне з найбільших у своєму роді, було присвячене в основному здоровим людям старше 70 років, пише Medical News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Основні результати показують, що люди похилого віку, особливо у віці 75 років і старше, з дуже високим рівнем ЛПВЩ (понад 80 мг/дл або 2,07 ммоль/л) піддавалися значно вищому ризику розвитку деменції. Цей ризик збільшився на 27% для всіх учасників з таким підвищеним рівнем і ще більше — на 42% — для людей у віці 75 років і старше порівняно з людьми з оптимальним рівнем ЛПВЩ.

Цікаво, що дослідження показало, що такі високі рівні ЛПВЩ не пов'язані з дієтичними факторами, а можуть вказувати на порушення обміну речовин. Оптимальний рівень ЛПВЩ для здоров'я серця зазвичай становить від 40 до 60 мг/дл для чоловіків і від 50 до 60 мг/дл для жінок.

Із 18 668 учасників дослідження 2 709 увійшли до нього з дуже високим рівнем ЛПВЩ. Серед них було відзначено 38 випадків деменції в учасників молодше 75 років і 101 випадок у тих, кому було 75 років і більше.

Докторка Моніра Хуссейн, провідна авторка дослідження і старша наукова співробітниця Університету Монаш, наголосила на необхідності подальших досліджень, щоб зрозуміти, чому дуже високий рівень холестерину ЛПВЩ може впливати на ризик розвитку деменції. Вона вважає, що ці результати можуть змінити наше розуміння механізмів деменції, і наголошує на важливості врахування дуже високого рівня ЛПВЩ у майбутніх моделях прогнозування ризику деменції.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися генерувати нові нейрони в мозку за допомогою стовбурових клітин. Виявивши важливість клітинного метаболізму в нейрогенезі, дослідники змогли збільшити кількість нейронів у мозку дорослих і літніх мишей.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили в нашому мозку математичні нейрони. У дослідженнях вчених брали участь дев'ять добровольців. Завдяки вивченому матеріалу вдалося дійти висновку — в мозку людини існують нейрони, що активуються під час певних математичних операцій.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.