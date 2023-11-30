Смаглява шкіра і яскраво-блакитні очі: вчені дослідили 9-тисячолітнє шаманське поховання

Нещодавні генетичні дослідження пролили світло на зв'язок між жінкою та дитиною, похованою разом із нею. Вчені також виявили, якою була зовнішність жінки. Її геном показав, що вона мала досить смагляву шкіру, темне пряме волосся і неймовірно блакитні очі.

У 1934 році під час будівельних робіт у місті Бад-Дюрренберг зробили дивовижну знахідку — подвійне поховання, що містило останки дорослої жінки та немовляти, датоване приблизно 7000-6800 роками до нашої ери, пише Phys.org.

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Ця знахідка вважається винятковою для мезоліту Центральної Європи через її незвичайні характеристики. Жінку поховали в сидячому положенні поряд із предметами, що змусило експертів інтерпретувати її роль як шаманки.

Нещодавні генетичні дослідження пролили світло на зв'язок між жінкою та дитиною, похованою разом із нею. На диво, аналіз показав, що хлопчик не був її сином, а доводився їй родичем четвертого або п'ятого ступеня спорідненості. Це генетичне дослідження також дало уявлення про зовнішність жінки. Її геном показав, що вона мала досить смагляву шкіру, темне пряме волосся і неймовірно блакитні очі.

У похованні разом із жінкою знайшли кілька унікальних предметів, серед яких крем'яні артефакти і знаряддя з твердого каменю, кістки тварин, червона охра. Разом з оленячими рогами та шістьма частково проколотими іклами кабана ці знахідки, ймовірно, є прикрасами для голови/тіла. Дослідники припустили, що тут поховали жінку-шаманку.

Нещодавно подальші розкопки на цьому місці розкрили більше деталей про поховання, пропонуючи нові відкриття про розташування тіла і відкриваючи додаткові артефакти і людські скелети.

Дослідження показало, що жінка віком від 30 до 40 років була стрункою людиною з типовим для того часу зростом близько 1,55 м. Примітно, що її скелет не мав чітких м'язових волокон, особливо на нижніх кінцівках, які зазвичай зустрічаються у мисливців-збирачів.

Шаман із Бад-Дюрренберг, Німеччина Фото: Juraj Lipták, State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Крім того, аномалії черепа у вигляді невеликого звуження та шийних хребців вказують на можливість проблеми з кровоносними судинами, ймовірно, через специфічне положення голови. Цей стан міг викликати мимовільні швидкі ритмічні коливальні рухи очей (ністагм).

Така незвична особливість могла сприйматися як надприродна і, якщо її навмисно ініціювати, могла посилити або навіть виправдати її роль шамана. Однак, вона, схоже, не становила значної загрози для здоров'я.

Генетичні дослідження показали, що геномний профіль предків шаманки цілком відповідає профілю кількох десятків інших мезолітичних мисливців-збирачів із Центральної та Західної Європи, що свідчить про загальний профіль предків серед груп тієї епохи.

Її зовнішність — смаглява шкіра, темне пряме волосся і блакитні очі — відповідала зовнішності інших людей з мезолітичних стоянок по всій Європі.

Повторні розкопки виявили останки немовляти, яке генетично не пов'язане з жінкою як її потенційний прапраправнук, але з ймовірною різницею в чотири або п'ять поколінь. Ця знахідка дає незвичайне уявлення про родинні зв'язки всередині цієї давньої спільноти.

Це дослідження надає цінну інформацію про життя і стосунки людей у доісторичні часи, розкриваючи деталі їхньої зовнішності, спорідненості і, можливо, ролі певних осіб у їхніх громадах. Відкриття в Бад-Дюрренбергзі дають змогу зазирнути в давні культурні практики та пролити світло на складні соціальні структури мезолітичних суспільств Центральної Європи.

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