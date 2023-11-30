З нотками "мокрого волосся": вчені підняли із затонулого корабля найстаріше у світі шампанське

У 2010 році дайвери натрапили на корабельну аварію на Аландському архіпелазі у Фінляндії. Це затонуле судно, датоване 1852 роком, містило в собі дивовижну схованку — 168 неушкоджених пляшок шампанського.

Відкриття скринь зі скарбами, наповненими золотом і коштовностями, може здатися сценою із захопливої пригоди, але що, як справжній скарб виявили на дні океану у вигляді багатовікового шампанського? Це відкриття не пов'язане з блискучими діамантами, але відкоркувало потенціал для майбутнього багатства та інновацій, пише IFLScience.

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У 2010 році група дайверів виявила затонулий корабель, що містив 168 пляшок шампанського, які все ще були повними і, на диво, коштували чималих грошей.

Ще дивовижнішим є те, що ці вінтажні пляшки, які походять з дому Juglar та Veuve Clicquot, зберегли свою цінність, навіть провівши понад століття під водою у Балтійському морі. На аукціоні 11 таких пляшок продали за 156 000 доларів.

Історія набула інтригуючого повороту, коли професор Філіп Жандан, зацікавлений цими стародавніми спиртними напоями, взяв проби шампанського з трьох віднайдених пляшок і поділився своїми висновками.

Він почав з того, що це можуть бути найстаріші шампанські вина, які коли-небудь куштували. Зрозуміло, що після тривалого 170-річного сну під хвилями, перші дегустаційні ноти не викликали захоплення.

Балтійські зразки описували, використовуючи такі терміни, як "тваринні нотки", "мокре волосся", "редукція", а іноді й "сирний"

Використовувалися такі дескриптори, як "тваринні ноти", "мокре волосся" і навіть "сирний". Однак після того, як напій закрутили у келиху, щоб наситити рідину киснем, дегустаційні ноти змінилися на смажені, пряні, димчасті та пряні, разом із фруктовими та квітковими.

Цікаво, що ці віднайдені пляшки можуть принести приголомшливу суму в 190 000 доларів через їхню історичну цінність і рідкість. Попри спочатку непривабливі аромати, це відкриття викликало інтерес серед виноробів-новаторів.

Традиційно шампанське дозріває у погребах щонайменше 15 місяців

Традиційно шампанське дозріває у погребах щонайменше 15 місяців, і вважається, що саме цей процес забезпечує найкращу якість. Дивно, але океанські глибини можуть запропонувати альтернативне середовище для витримки — умови, які потенційно можуть покращити якість алкоголю.

Ця ідея спонукала деяких виноробів до експериментів. Наприклад, Leclerc Briant представив спеціальне кюве під назвою "Безодня", занурюючи пляшки біля французького узбережжя, щоб імітувати підводні умови.

Вони виявили, що океанські глибини зі стабільною температурою та обмеженим впливом світла ідеально підходять для витримки вина. Примітно, що вони не єдині в цьому прагненні; різні винороби по всьому світу досліджують методи підводної витримки. Дехто витримує вино в металевих клітках під Атлантичним океаном, інші використовують глиняні глечики, занурені на глибину 50 метрів під поверхнею моря в Хорватії.

Експерти сходяться на думці, що під водою вина старіють повільніше завдяки підвищеному атмосферному тиску, зберігаючи свою свіжість. Насправді деякі з них смакують напрочуд свіжими, наче щойно розлиті, попри те, що провели роки під водою.

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