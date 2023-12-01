Найближчий родич Homo sapiens: вчені змоделювали обличчя справжньої Людини-дракона (фото)

Сісеро Мораіс, бразильський експерт, створив реконструкцію обличчя Людини-дракона, що жила у північному Китаї 150 тисяч років тому. Відкриття цього виду відбулося у 1933 році, коли будівельники натрапили на череп у провінції Харбін.

150 000 років тому в лісах на півночі Китаю жив людський вид, названий Homo longi, або "Людина-дракон". Попри особливу зовнішність, нещодавні дослідження визначили його як близького родича Homo sapiens, пише IFLScience.

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Відкриття Homo longi датується 1933 роком, коли будівельники натрапили на добре збережений череп під час будівництва мосту в китайській провінції Харбін. Лише у 2021 році вчені зрозуміли, що цей череп належав до раніше невідомого виду людини. Цей гомінід, названий на честь річки Чорний Дракон (Хейлунцзян), співіснував із сучасними людьми, неандертальцями та денисівцями близько 146 000 років тому.

Нова реконструкція обличчя Людини-дракона дає уявлення про те, як міг виглядати цей гомінід. Унікальні риси Людини-дракона, включаючи квадратні очні ямки, плоскі вилиці та великі зуби, вказують на віддалену спорідненість із сучасними гомінідами. На диво, дослідники припускають, що цей вид може бути навіть ближчим до сучасних людей, ніж добре відомі неандертальці.

Homo longi мав найбільший череп серед усіх відомих гомінідів Фото: Cicero Moraes

Щоб візуалізувати зовнішній вигляд Людини-дракона, бразильський експерт Сісеро Мораіс створив цифрову модель, використовуючи дані дослідження 2021 року. Мораіс використав череп Homo erectus, щоб доповнити відсутні частини щелепи та зубів Людини-дракона. Маркери м'яких тканин, отримані від сучасних людей і шимпанзе, були додані за допомогою комп'ютерної томографії, в результаті чого створено цифрове погруддя.

Для публічної презентації Мораіс застосував художній підхід, додавши волосся і забарвлення, щоб виділити яскравіші риси Людини-дракона. Фінальна модель показує, що обхват голови Homo longi становив 65,1 сантиметра, що робить його гомініном з найбільшою головою, порівнянною з горилами та левами.

Деякі експерти припускають, що масивні розміри Людини-дракона можуть бути адаптацією до мінусових температур Харбіна, які взимку можуть опускатися до мінус 16 градусів за Цельсієм. Таке розуміння фізичних характеристик Людини-дракона дає цінну інформацію про еволюцію людини та її пристосування до різних середовищ.

А тому відкриття Homo longi проливає світло на раніше невідому гілку людського родоводу. Реконструкція обличчя не тільки розкриває зовнішній вигляд цього стародавнього гіганта, але й кидає виклик нашому розумінню еволюції людини та взаємовідносин між різними видами гомінідів.

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