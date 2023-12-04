Настільки ідеальна, що здається штучною: знайдено незвичайну зоряну систему

Астрономи виявили зірку з шістьма планетами, які обертаються із захоплюючою математичною гармонією.

Астрономи відкрили незвичайну зоряну систему, яка перебуває в орбітальному "резонансі", де шість планет обертаються навколо зірки у вражаючій математичній гармонії, пише Futurism.

Відкриття було зроблено за допомогою двох космічних телескопів, які полюють за екзопланетами. Вони вели спостереження за зіркою HD 110067, яка розташована приблизно за 100 світлових років від Землі.

"Ми вважаємо, що тільки близько 1% усіх зоряних систем залишаються в резонансі, і ще менше можуть продемонструвати ланцюжок планет у такій конфігурації. Ми бачимо первозданну конфігурацію планетарної системи, яка збереглася недоторканою", — каже співавтор дослідження Рафаель Лік із Чиказького університету.

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Йдеться про так звані "субнептунові" екзопланети — планети з радіусом, що перевищує земний, але меншим, ніж у Нептуна. Шість таких планет обертаються в точному співвідношенні одна з одною у відкритій зоряній системі. Перша і найближча до зірки планета робить три оберти за час, який необхідний другій планеті, щоб зробити два оберти. Це називається резонансом 3:2, який повторюється в системі для перших чотирьох планет.

Два ж найдальших суб-Нептуна перебувають у резонансі 4:3. За словами астрономів, обертання цих планет схоже на прекрасне космічне мистецтво.

Дослідники вперше виявили зірку HD 110067 2020 року за допомогою космічного телескопа TESS, який шукає моменти, коли планети закривають світло своїх зірок у процесі, що називається транзитом.

Два роки потому TESS знову глянув на зірку і підтвердив, що транзити здійснюють кілька планет. Спершу дослідники змогли визначити орбіти двох найближчих до зірки планет. Орбіта найближчої до зірки планети займає 9 земних днів, а її сусідки — 14.

Але для того, щоб виявити інші планети в системі, вченим знадобилася допомога космічного телескопа CHEOPS. Він показав, що третя від зірки планета має 20-денну орбіту. Таким чином астрономи виявили резонанс 3:2.

Три, що залишилися, були виявлені за допомогою наземних телескопів і комп'ютерної моделі, яка показала 31, 41 і 55-денні орбіти.

Астрономи вважають, що знайденій ними системі вже мільярди років. Це досить великий відрізок часу для підтримання такого крихкого балансу, де гравітація кожної з планет діє одна на одну так, що жодна з них ще не збилася із заданого ритму.

Крихкий баланс могло порушити безліч речей, наприклад, пролітаюча зірка, планета-ізгой або просто сам час. Крім того, стадія планетарного формування зоряних систем протікає досить хаотично.

Вченим, мабуть, будуть потрібні додаткові спостереження, щоб розібратися в тому, як зоряна система змогла зберегти таку математичну гармонію.

Нагадаємо, новий космічний телескоп NASA виявить найдальшу екзопланету в Чумацькому Шляху. Космічний телескоп Роман матиме в 100 разів більший огляд, ніж у телескопа Хаббл.