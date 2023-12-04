Океан наповнений "очними яблуками моряків": вчені не радять лопати ці желейні сфери (фото)

Ці дивовижні згустки, які є найбільшими одноклітинними організмами на Землі, трапляються біля коралових рифів.

"Очні яблука моряків" можна знайти в морі, якщо знати, де шукати: на щастя, цікаві желейні згустки зовсім не є результатом будь-яких травм, а являють собою цікавий різновид водоростей під назвою Valonia ventricosa, пише IFLScience.

Ці дивовижні водорості, також відомі як "водорість-бульбашка" або "проклята виноградина", є одними з найбільших одноклітинних організмів на Землі. Дослідникам відомо, що розмір цих желейних сфер може варіюватися від крихітних, розміром зі шпилькову головку, до розмірів очного яблука. Фактично розмір краплі залежить від вмісту її вакуолі — простору всередині клітинної стінки.

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Цікаво те, що "очне яблуко моряка" є одноклітинним організмом, але може містити при цьому ядра багатьох клітин. Річ у тім, що вони є ценоцитарними організмами — складаються з маси цитоплазми, що містить безліч клітинних ядер, які не розділені клітинною стінкою.

За словами дослідників, якщо проколоти водорість, це призведе до появи великої кількості нових водоростей, оскільки V. Ventricosa потрібно лише одне клітинне ядро, щоб вирости в нові організми.

Дійсно дуже срібляста "проклята виноградина" Фото: iNaturalist

Зазначимо, що "очні яблука моряків" часто помічають дайвери, які дрейфують серед коралових рифів у тропічних і субтропічних регіонах світового океану. Як правило, їхній колір варіюється від яскраво-зеленого до чорного, а часом може бути та сріблястим — причиною тому унікальна структура кристалів целюлози з клітинних стінок.

До слова, мерехтлива оболонка "очного яблука моряка" нагадує загадкове "золоте яйце", знайдене на морському дні Аляски на глибині близько 3,1 кілометра, прикріпленим до кам'янистої поверхні. Тоді дослідники припустили, що дірка на загадковому об'єкті зумовлена тим, що "щось намагалося проникнути всередину, або вибратися з нього".

Раніше Фокус писав про золоте яйце біля підніжжя вулкана на Алясці: хто залишив моторошнувату сферу на дні Тихого океану.