У Великій Британії раз у раз знаходять тіла і кістки, що давно розклалися: до чого тут самотність

Дослідження показує, що за останні 40 років кількість подібних жахливих "знахідок" значно зросла.

Дедалі більшу кількість людей в Англії та Уельсі знаходять у вкрай розкладеному стані через тривалий час після смерті, до того ж кількість таких "знахідок" істотно зросла в останні чотири десятиліття, що поставило вчених у глухий кут, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені проаналізували дані Управління національної статистики Великої Британії (ONS), зокрема йдеться про статистику смертності, зареєстровану в період із 1979 до 2020 року. Вчені виявили, що ця жахлива статистика спостерігалася останні 40 років, але, ймовірно, посилилася внаслідок ізоляції, пов'язаної з пандемією.

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Зазначимо, що офіційно не існує статистики щодо тіл, які залишалися невиявленими протягом тривалого періоду часу, проте науковці використовували два коди Міжнародної класифікації хвороб (МКХ), які використовуються як непрямі показники оцінки:

R98 використовується для опису "неконтрольованої смерті";

R99 — для "інших невизначених і невідомих причин смертності".

Вчені проаналізували дані за останні 40 років і виявили постійне зростання таких типів смертей. Тепер учені припускають, що з кожним роком дедалі більше людей помирають, а їхні тіла розкладаються до того, як їх знайдуть.

Водночас учені виявили, що в цей самий період смертність від усіх інших причин — навпаки, знизилася, щодо смертей із кодами R98 і R99 спостерігалося протилежне, при цьому чоловіки, ймовірно, страждали більше, ніж жінки.

Зазначимо, що до команди увійшли дослідники з Оксфордського університету, Імперського коледжу Лондона, а також Управління громадської охорони здоров'я Шотландії та Лондонської школи гігієни й тропічної медицини у Великій Британії.

Команда припустила, що ця тенденція, ймовірно, може бути пов'язана з "розвалом формальних і неформальних мереж соціальної підтримки" загалом і особливо під час пандемії коронавірусу. Простими словами, вчені вважають, що вразливі люди не здатні впоратися з проблемами, коли справа доходить до підтримки.

До слова, у більш ранньому дослідженні вчені виявили зв'язок між соціальною ізоляцією, самотністю та ймовірністю ранньої смерті. Водночас інші дослідження вже показали, що хронічна самотність та ізоляція останніми роками лише поширюються в усьому світі — частково в цьому винна й пандемія коронавірусу.

У результаті вчені наполягають, що необхідно відстежувати цю тенденцію, використовуючи коди, які вчені використовували у своєму аналізі. У результаті надалі людству, можливо, вдасться розв'язати жахливу проблему тіл, які не знаходять вчасно.

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