Від "гобітів" до Тутанхамона: топ-15 реконструкцій облич стародавніх людей

Учені змогли відновити вигляд стародавніх людей, чиї останки знаходять у місцях археологічних розкопок у різних куточках нашої планети.

Стародавні мешканці Землі залишили після себе ціле джерело підказок про те, як жили та померли загублені в часі цивілізації. Але люди, які залишили всі ці докази, часто залишаються безликими тінями.

Нові технології дали змогу вченим дізнатися, який насправді вигляд мали стародавні люди, чиї рештки було знайдено біля археологічних пам'яток по всьому світу.

1. "Хуаніта" або "Крижана діва"

"Хуаніта" або "Крижана діва" Фото: Хуанита

Археологи провели сканування заморожених муміфікованих останків молодої дівчини з племені інків, яку вони виявили на вершині гори в Перу, і надали їх судовому художнику, який створив макет обличчя. Дослідники дали незнайомці прізвиська "Крижана Діва" і "Хуаніта". Реалістична реконструкція включає волосся та одяг, аналогічний тому, що Хуаніта носила 500 років тому — коли ще була жива.

2. Жінка бронзового століття

Жінка бронзового століття Фото: Oscar Nilsson

1997 року археологи в Шотландії виявили скелет жінки бронзового століття, похованої в положенні ембріона в кам'яній труні. Про даму, яку вчені, за місцем її виявлення, прозвали "Жінка з Уппер Ларджі", відомо мало. Але дослідники співпрацювали з художником-криміналістом, який створив реконструкцію обличчя з використанням 3D-надрукованого черепа і глини.

3. Середньовічний карлик із Польщі

Середньовічний карлик із Польщі Фото: Cícero Moraes et al

Коли археологи провели 3D-аналіз скелетних решток середньовічної людини, виявленої в Польщі, вони зрозуміли, що вона страждала одразу на два види карликовості. Художник зміг "повернути до життя" цю людину, яка, ймовірно, жила між IX і XI століттями. Фінальна реконструкція показує чоловіка з незвично великою головою, що, за словами дослідників, є загальною характеристикою людей зі скелетною дисплазією, рідкісним генетичним порушенням, що спричиняє аномальний розвиток кісток, суглобів і хрящів.

4. Самотній хлопчик із льодовикового періоду

Самотній хлопчик із льодовикового періоду Фото: Oscar Nilsson

Понад сто років тому було знайдено останки 8300-річного Вістегуттена, що в перекладі з норвезької означає "хлопчик з Вісте". Вони послужили основою для 3D-реконструкції його тіла, яка тепер представлена в музеї Hå Gamle Prestegard на півдні Норвегії. Вістегуттену було приблизно 15 років, коли смерть наздогнала його у відокремленій печері. У підлітка діагностували скафоцефалію, коли череп дитини зростається занадто рано.

5. Жертва з корабля "Васа"

Жертва корабельної аварії Фото: Oscar Nilsson

1628 року шведський військовий корабель під назвою "Васа" затонув — у першому ж своєму плаванні. Серед жертв корабельної аварії був якийсь G, якого сучасні дослідники спочатку вважали чоловіком на ім'я Густав. У 2006 році 3D-реконструкція обличчя показала Густава у віці 45 років, коли чоловік імовірно помер.

Однак недавній аналіз ДНК виявив, що G насправді була жінкою. Дослідники перейменували її на Гертруду, і новий аналіз показав, що на момент смерті їй, імовірно, було від 25 до 30 років. Гертруда була блакитноокою блондинкою з блідою шкірою. Реконструкція 2023 року показує її в червоному капелюсі, який вона, ймовірно, носила, коли корабель затонув.

6. "Ава", жінка бронзового століття

"Ава", жінка з бронзового століття Фото: Cícero Moraes et al

Археологи використовували судову медицину, щоб зібрати підказки про загадкову жінку бронзового століття, поховану в Шотландії, яку вони прозвали "Ава". За допомогою аналізу ДНК вони визначили, що в неї були карі очі, чорне волосся і досить темний колір шкіри, а вимірювання її гомілки (гомілкової кістки) показали, що вона була високого зросту — приблизно 1,71 см. Використовуючи ці дані разом зі сканами 3D-надрукованого черепа Ави, художники відновили жіноче обличчя за наявним черепом.

7. Фараон Тутанхамон

Фараон Тутанхамон

Протягом багатьох років було створено кілька лицьових реконструкцій давньоєгипетського фараона Тутанхамона, проте остання версія пропонує нові варіації унікальних рис його зовнішності. Дослідники провели комп'ютерну томографію (КТ) черепа молодого правителя і визначили, що його череп не тільки трохи довший за середній, але в нього також був надзвичайно великий об'єм мозку. Наприклад, у середнього чоловіка об'єм мозку становить близько 1234 кубічних сантиметри, а мозок Тутанхамона — 1432 кубічних сантиметри.

8. Дівчина VII століття

Дівчина VII століття Фото: Hew Morrison ©2023

Таємниця, що оточує 16-річну дівчину, поховану в Англії на дерев'яному ліжку в золотому хресті, інкрустованому рубінами, спантеличувала археологів з моменту її виявлення 2011 року. Але тепер нова лицьова реконструкція проливає світло на зовнішність цього англосаксонського підлітка.

9. "Гобіт", вимерлий родич людини

"Гоббіт", вимерлий родич людини Фото: Cícero Moraes et al

Археологи виявили рештки індивіда, класифікованого як Homo floresiensis, вимерлого предка людини, чиї рештки були знайдені в печері в Індонезії 2003 року. Середній зріст цього предка людини становив 106 сантиметрів, за що він і отримав прізвисько "гобіт". Для створення лицьової реконструкції дослідники використовували скани черепа індивіда разом із сучасними людьми та шимпанзе, всі вони були віртуально деформовані.

10. Дівчина кам'яного віку з Чехії

Дівчина кам'яного віку з Чехії Фото: Cicero Moraes

Спочатку вчені вважали, що череп, знайдений у печері Младече в Чехії, належав чоловікові. Але подальші дослідження показали, що він належав 17-річній дівчині з кам'яної доби, яка жила близько 31 тис. років тому.

Дослідники вважають, що дівчина жила в період верхнього палеоліту, це робить її череп найдавнішими останками Homo sapiens у Європі

11. Жінка бронзового століття з Іспанії

Жінка бронзового століття з Іспанії Фото: женщина бронзовый век

Археологи з Автономного університету Барселони виявили рештки чоловіка і жінки з бронзового століття, які були поховані разом у керамічному горщику на площі Ла Альмолойя. Науковий ілюстратор створив цифрову реконструкцію жінки з використанням її часткового черепа та прикрас — зокрема, діадеми (срібної корони), за якою визначив розміри її голови.

12. Жінка епохи кам'яного віку зі Швеції

Жінка епохи кам'яного віку зі Швеції Фото: Oscar Nilsson

Скелет цієї 20-річної жінки епохи неоліту був знайдений під час будівництва дороги в Лагмансерені, Швеція. Художник-криміналіст витратив на створення її вигляду понад 350 годин, ґрунтуючись на відсканованому черепі та на тому, що ми знаємо про міграцію в стародавній Скандинавії.

13. Жінка бронзового століття з Богемії

Жінка бронзового століття з Богемії Фото: женщина бронзовый век

Учені припускають, що жінка з бронзової доби, чиї кістки були знайдені в одному із сіл Чехії, жила між 1750 р. до н.е. і 1880 р. до н.е.

Багата жінка належала до стародавньої культури Унечиці, відомої своїми виробами, тож не дивно, що її знайшли похованою з п'ятьма бронзовими браслетами, двома золотими сережками та трирядним намистом із понад 400 бурштинових намистин.

14. Жінка з епохи Нового кам'яного віку

Жінка з епохи Нового кам'яного віку Фото: Cicero Moraes

Використовуючи комбінацію 3D-зображень сучасних малайзійців і комп'ютерної томографії (КТ), дослідники створили віртуальну реконструкцію обличчя 40-річної жінки, яка жила в період неоліту або Нового кам'яного віку. Останки виявлені під час розкопок на неолітичній пам'ятці Гуар Кепах у Пенанзі (північно-західна Малайзія). Радіовуглецеве датування черепашок, знайдених поруч з останками "Жінки з Пенанга", дає змогу припустити, що вона жила близько 5,700 років тому.

15. Середньовічна шотландська жінка

Середньовічна шотландська жінка Фото: средневековая шотландская женщина

Завдяки сучасній судмедекспертизі та технологіям дослідники змогли поглянути на життя в середньовічній Шотландії, створивши реконструкцію жіночого скелета — одного з трьох, знайдених у середньовічному склепі.

Кріс Рінн, судовий антрополог, який зробив цю реалістичну лицьову реконструкцію, зазначає, що це був "найсиметричніший череп", над яким вони коли-небудь працювали.

За матеріалами LiveScience.