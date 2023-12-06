Хижак із джунглів. У нетрях Перу зачаївся невідомий науці вірус

Дослідники кажуть, що ще один небезпечний вірус зробив стрибок від тварин до людини.

У Перу було виявлено невідомий науці вірус, який спричиняє симптоми, схожі на тропічні інфекційні захворювання, як малярія або лихоманка денге, пише IFLScience.

Єдиний випадок зараження цим невідомим вірусом було зареєстровано кілька років тому, але тільки цього року вчені змогли підтвердити, що це абсолютно новий вид вірусу. Заразився вірусом 25-річний чоловік, якого госпіталізували в місті Чанчамайо в центральному Перу.

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Пацієнт звернувся до медиків по допомогу після того, як у нього піднялася висока температура, з'явився озноб, м'язовий біль, скутість суглобів, головний біль і підвищена чутливість до світла.

Такі симптоми доволі типові для багатьох тропічних хвороб, що є досить поширеними в сільських районах Південної Америки. Але лабораторні зразки його крові показали, що чоловік якимось чином заразився новим штамом флебовірусу.

Найвідоміший флебовірус — це вірус лихоманки Рифт-Валлі, що переноситься комарами і зазвичай заражає свійських тварин у країнах Африки на південь від Сахари. Більше за інших від вірусу страждає купна рогата худоба, така як буйволи, вівці, кози та верблюди.

Але знайдений флебовірус являє собою щось абсолютно інше. Генетичний аналіз показав, що це флебовірус "Ехарат", який перейняв гени від "ще не розпізнаного флебовірусу" за допомогою генетичної рекомбінації.

Автори проведеного дослідження вважають, що новий штам вірусу, ймовірно, циркулює в джунглях Центрального Перу. Поки залишається незрозумілим, наскільки новий вірус встиг поширитися.

"Наші результати чітко вказують на те, що новий штам вірусу Ехарта циркулює в джунглях центрального Перу", — йдеться в дослідженні.

Схоже, що ризик зараження новим вірусом невеликий, оскільки з моменту зараження першої людини, інших повідомлень про поширення хвороби не було. Проте цей випадок є нагадуванням про те, що існують нові патогени, і втручання людства у світ природи підвищує ризик зустрічі з невідомими захворюваннями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайські вчені хочуть проводити досліди з новими патогенами. Вчені виявили на віддаленому від материкового Китаю острові 8 нових небезпечних для людини вірусів і закликали до проведення експериментів для встановлення і вивчення потенційних загроз, що виходять від них.