Негайно відчиніть вікна: вчені дали важливу пораду на Різдво

Дослідники кажуть, що під час приготування святкового столу необхідно добре провітрити будинок.

Дані нового дослідження говорять про те, що готування на Різдво призводить до максимального забруднення повітря в будинках за весь рік, пише DailyMail.

Проведене дослідження показало, що забруднення повітря в наших будинках на Різдво набагато вище, ніж у будь-який інший день року. Основною причиною цієї проблеми є приготування їжі на святковий стіл.

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У рамках роботи було проаналізовано рівні забруднення приміщень майже 4 тис. домогосподарств. Науковці зі США зосередилися на великих викидах, коли кількість крихітних частинок у повітрі, званих PM2,5, сягала рівня понад 30 мікрограмів на кубічний метр повітря. Найбільша кількість таких перевищень припала на Різдво.

Різдвяний показник був на 50% вищим, ніж рівень забруднення протягом усієї зими, і приблизно вдвічі вищим, ніж цей самий показник влітку. Такі результати викликають занепокоєння, оскільки в рекомендаціях ВООЗ ідеться про те, що середньорічне значення забруднення повітря в будинках не має перевищувати 5 мікрограмів на кубічний метр повітря.

Зазначається, що PM2,5 — це мікроскопічні частинки забруднення, які досить малі, щоб потрапляти в наші легені під час дихання. Такого роду забруднення пов'язані з ризиком серцево-судинних захворювань і респіраторних захворювань.

"Оскільки зимові місяці холодніші та темніші, ми проводимо більше часу вдома і відповідно, більше готуємо вдома — і це змінює повітря в наших оселях. Наше дослідження показало, що забруднень повітря більше взимку, особливо протягом зимових свят", — каже провідний автор дослідження з Каліфорнійського університету в Берклі Девід Лундерберг.

Також дослідження показало, що більш ніж половина забруднюючих речовин потрапляє в наші будинки ззовні. Але інша частина PM2,5 з'являється безпосередньо в будинку, з якої 28% припадає на випадкові "епізодичні" дії, як-от приготування їжі та прибирання.

Пік забруднення повітря припадає на 8, 12 і 18 годину, що приблизно збігається з приготуванням їжі.

Річ у тім, що продукти харчування, які смажаться, тушкуються або підігріваються, можуть утворювати найдрібніші частинки забруднення, так само як і залишки їжі, що скупчуються в духовці або на плиті.

Експерти рекомендують людям відкривати вікна під час готування, особливо у святкові дні.

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