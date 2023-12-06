Синдром білої легені: учені розповіли про новий сплеск пневмонії та чи варто його побоюватися

Новий спалах пневмонії, що отримав назву "синдром білої легені", продовжує стрімко поширюватися. Учені розповіли про його причини виникнення, а також ризик для здоров'я.

Останнім часом спостерігається помітне зростання кількості випадків пневмонії серед дітей у віці від 3 до 14 років: із серпня в одному лише штаті США, Огайо, було зареєстровано 145 випадків. Цей сплеск, який отримав назву "синдром білої легені" через те, як він проявляється на рентгенівських знімках, викликав деяку тривогу, але важливо розуміти, що відбувається насправді, пише The Independent.

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По-перше, незважаючи на те, що в деяких новинних повідомленнях висловлюється припущення про зв'язок з аналогічними спалахами в Китаї, Данії та інших частинах світу, представники охорони здоров'я в Огайо однозначно заявляють: жодного зв'язку немає. Випадки захворювання в Огайо є частиною звичайного зростання кількості респіраторних захворювань, що спостерігається в холодні місяці.

Головними винуватцями захворювання є вже відомі нам бактерії та віруси: стрептокок пневмонії, аденовірус та мікоплазма пневмонії. Це звичайні зимові, а не нові й невідомі науці мікроорганізми. Більшість дітей одужують удома, і, на щастя, жоден випадок смерті не пов'язаний із цим спалахом.

Синдром білої легені — не медичний термін, а опис того, як легені уражених дітей виглядають на рентгені Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Отже, що ж таке мікоплазмова пневмонія? Це бактеріальна інфекція, яка часто призводить до легшої форми пневмонії. Іноді її називають "ходячою пневмонією", і вона зазвичай не потребує госпіталізації. Симптоми включають кашель, лихоманку і втому, а поширюється вона в місцях, де люди перебувають близько один до одного, наприклад, у школах або публічних заходах. Хороша новина полягає в тому, що вона піддається лікуванню антибіотиками.

Кожні три-сім років відзначається зростання кількості подібних випадків, особливо в холодну пору року. Цей рік нічим не відрізняється. Експерти в галузі охорони здоров'я зазначають, що скасування обмежень COVID могло сприяти сплеску захворюваності, оскільки люди знову стали спілкуватися тісніше.

Майкл Остерхольм, директор Центру досліджень інфекційних захворювань при Університеті Міннесоти, підсумовує, що цей спалах — не привід для паніки. Це нагадування про те, що в сезон грипу потрібно бути пильними, робити щеплення і стежити за своїм здоров'ям, особливо у дітей молодшого віку. Попри те, що ця подія заслуговує на увагу, вона є частиною звичної картини сезонних захворювань.

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