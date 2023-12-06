Уперше бачили вагітною: на узбережжі Філіппін знайшли тіло дуже скритної акули (фото)

Представники цього виду мешкають у найглибших куточках океану, а тому вченим вкрай рідко вдається зустрітися з ними, тим більше з потомством.

Океан покриває понад 70% поверхні нашої планети, проте ми все ще надзвичайно мало знаємо про життя, що ховається в найглибших куточках океану. У найглибших водах, як правило, мешкають найрідкісніші види. Вчені вже кілька років намагаються створити карту морського дна, попутно відкриваючи все нові райони, пише IFLScience.

Але часом, єдиним ключем до розуміння життя в темних глибинах океану є те, що було викинуто на берег. Так сталося і цього разу, коли в Ліпакулао на Філіппінах було виявлено тіло дуже рідкісної великоротої акули (Megachasma pelagios).

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Дослідники зазначають, що поруч із тілом пелагічної великоротої акули виявили тіло однієї мертвої молодої акули, всередині самки знайшли шість дитинчат. На жаль, це стало першим спостереженням вагітної особини цього виду.

Самка акули була вагітна Фото: iNaturalist

Зазначимо, що пелагічні великороті акули були виявлені близько півсотні років тому, у 196 році. Вони є фільтраторами, такими ж як китові акули (Rhincodon typus) і гігантські акули (Cetorhinus maximus), і можуть важити до 1 215 кг. Загалом за останні близько 50 років було спіймано або помічено всього близько 120 особин, а тому вченим надзвичайно мало відомо про життя цих дивовижних тварин.

Довжина знайденої на узбережжі Філіппін самки становила дивовижні 5,6 метра, а довжина 7 дитинчат становила від 165 до 183 сантиметрів. За словами дослідників, усе ще незрозуміло, що саме стало причиною загибелі самки та її дитинчат, однак за словами вчених, акули можуть викидати своїх дитинчат через стрес, наприклад, якщо їх ловлять або вони потрапляють на мілину. Водночас дослідники не помітили жодних травм на тілі матері, які свідчили б про зіткнення з човном або рибальськими снастями.

Однак, якою б сумною не була загибель рідкісної акули та її дитинчат, вчені сподіваються, що розтин тіл допоможе дізнатися більше про те, як живуть і розмножуються представники цього виду.

Раніше Фокус писав про те, що щось в океані безжально випатрало велику білу акулу: вчені розшукали вбивцю.