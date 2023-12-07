У нічному небі згасне одна з найяскравіших зірок: куди зникне надгігант Бетельгейзе

Астрономи кажуть, що всього за кілька днів можна буде спостерігати за рідкісним явищем.

Наступного тижня очікується рідкісне астрономічне явище, під час якого астероїд закриє собою червоного надгіганта Бетельгейзе в сузір'ї Оріона, пише LiveScience.

У вівторок, 12 грудня, ненадовго згасне 10-та за яскравістю зірка в нічному небі Бетельгейзе. Затемнення відбудеться, коли зірку від нас закриє астероїд 319 Леона. Подія триватиме лише 12 секунд, але вчені покладають великі надії на подію, оскільки вона допоможе створити карту поверхні гігантської зірки, яка нещодавно дивним чином тьмяніла.

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Дуже рідко, коли астероїди можуть закрити собою одну з найбільших і найяскравіших зірок. Очікується, що астероїд 319 Леона викличе кільцеве затемнення Бетельгейзе, яке матиме вигляд "вогняного кільця". Але обмежена кількість людей зможе насолодитися цим явищем.

Короткочасне затемнення буде видно на вузькій смузі, що тягнеться від Азії до південної Європи, Флориди і східної Мексики. Жителі цих регіонів планети зможуть побачити затемнення без бінокля або телескопа, хоча і те, і інше допоможе краще розглянути те, що відбувається.

Фото: Wikipedia

Інша частина жителів Землі зможуть подивитися пряму трансляцію події, яку вестиме проєкт "Віртуальний телескоп" в Італії. Пряма трансляція розпочнеться о 03:00 за Києвом.

Саме ж затемнення відбудеться близько 03:17. Хоча час може зсунутися на кілька хвилин у міру уточнення орбіти астероїда.

Для того, щоб знайти Бетельгейзе в Північній півкулі в грудні, необхідно подивитись на схід, де приблизно за 2 години після заходу сонця можна побачити три зірки Поясу Оріона — Альнитак, Альнілам і Мінтака. Ліворуч від них Бетельгейзе буде на одному рівні з Мінтакою.

"Ми сподіваємося, що можемо більше дізнатися про особливості поверхні Бетельгейзе, яка визначає її змінну яскравість", — пише астрофізик Джанлука Масі, директор проекту "Віртуальний телескоп".

Нагадаємо, червоний надгігант у сузір'ї Оріона вже кілька років не дає спокою вченим своєю незвичайною поведінкою. Нова гіпотеза пропонує ще одне пояснення подій, що відбуваються із зіркою.