Синдром новорічної ялинки: чому живе дерево в будинку може стати кошмарною ідеєю

Дослідники попереджають про те, що хвойні дерева можуть наповнити дім небезпечними спорами та іншими алергенами.

Незабаром настане час прикрашати свої будинки різнокольоровими гірляндами та встановлювати новорічну ялинку. За словами вчених, передсвяткові приготування можуть бути затьмарені раптовим нежитем і пирхотою у горлі, і в цьому може бути винен зовсім не вірус, пише IFLScience.

Існує велика ймовірність того, що причиною нездужання може виявитися синдром різдвяної ялинки. Таку назву отримав стан, спричинений дією алергенів, які містяться на живих новорічних ялинках.

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Симптоми вищезгаданого синдрому можна переплутати із застудними захворюваннями або навіть із коронавірусом. Серед симптомів можуть бути нежить, свербіж і сльозотеча в очах, чхання, свербіж у горлі та навіть кашель. Також можуть виникнути почервоніння та набряки на шкірі.

Така алергічна реакція може бути особливо небезпечною при астмі.

"Люди з астмою можуть страждати від загострення симптомів хвороби, включно з нападами утрудненого дихання", — попереджає лікарка загальної практики Бхавіні Шах.

За словами експертів, новорічні ялинки буквально обліплені потенційними алергенами, включно з пилком самого дерева, пиловими кліщами, і, що найважливіше, цвіллю. На одному святковому дереві може мешкати понад 50 видів цвілі, з яких кожна продукує спори, що переносяться повітрям. Саме вони можуть викликати відповідь вашої імунної системи.

Проведені дослідження показали, що рівень спор, які переносяться повітрям у квартирі, збільшується з 800 спор на кубічний метр до 5 тис. спор на кубічний метр після того, як у приміщенні протягом двох тижнів стоїть хвойне дерево.

"Спори цвілі можуть перебувати на живих новорічних ялинках, таких як сосна, ялиця або ялина. Дерева вирощують на відкритому повітрі, де вони збирають спори плісняви з навколишнього середовища, особливо в місцях із вологим кліматом. Коли ж ці дерева заносять до оселі, де тепло і сухо, наявні спори потрапляють у повітря, що може спричиняти симптоми алергії", — попереджає доктор Шах.

На щастя, з цієї неприємної ситуації є вихід, щоб не зіпсувати собі зимові свята.

"Якщо у вас є астма або раніше ви вже відчували алергічні реакції через новорічне дерево, тоді вам варто замислитися над купівлею штучного дерева. У разі купівлі справжнього дерева краще його гарненько потрусити перед тим, як заносити в будинок. Встановлювати дерево краще в найпрохолоднішій частині будинку, щоб уникнути розмноження спор цвілі", — радить експерт.

Нагадаємо, як вибрати ідеальну ялинку на Новий рік, згідно з наукою. Дослідники дали кілька порад, які допоможуть роздобути найкраще святкове дерево, що простоїть довше і тішитиме зеленими голками.