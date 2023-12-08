100-денний кашель: учені б'ють на сполох через стрімке зростання випадків захворювання

Випадки захворювання на неприємну і небезпечну для життя хворобу підскочили на рекордні 250% порівняно з попереднім роком, але в учених є надійний спосіб боротьби з нею.

Нещодавно експерти в галузі охорони здоров'я забили на сполох з приводу значного зростання кількості випадків кашлюку — легеневої інфекції, що викликається бактеріями. Цифри вражають: цього року кількість випадків захворювання зросла на 250% порівняно з аналогічним періодом минулого року, пише The New York Post.

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Чому ж стався такий різкий стрибок захворюваності? Під час пандемії COVID-19 такі заходи, як соціальне дистанціювання та ізоляція, дійсно допомогли знизити поширення кашлюку. Але коли ці заходи ослабли, кількість випадків знову почала зростати.

Одним із ключових чинників, на які вказують експерти, є пропущена вакцинація. Під час пандемії багато людей не могли регулярно відвідувати вакцинацію. Це дуже важливо, оскільки кашлюк, хоча і є серйозним захворюванням, значною мірою можна запобігти за допомогою вакцин. Ба більше, експерти настійно рекомендують вагітним жінкам робити щеплення, щоб передати захист своїм дітям, які вразливіші до цього захворювання.

А що взагалі таке цей страхітливий кашлюк? Це дуже заразне респіраторне захворювання, особливо небезпечне для немовлят і дітей молодшого віку. Воно відоме тим, що викликає сильні напади кашлю, які можуть бути настільки сильними, що призводять до блювоти або навіть переломів ребер. Іноді його навіть називають "100-денним кашлем", оскільки він може тривати тижнями або місяцями.

Хороші новини полягають у тому, що існує вакцина, яка ефективно захищає від кашлюку. На жаль, останні дані показують, що рівень вакцинації в одній лише Великій Британії впав до найнижчого рівня за останні сім років.

Кашлюк викликається бактерією Bordetella pertussis, яка виробляє токсини, що порушують здатність дихальних шляхів виводити слиз і сміття з легень Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Якщо ви вважаєте, що у вас або вашої дитини може бути кашлюк, особливо якщо у вас постійний кашель, який стає все сильнішим, необхідно звернутися до лікаря. Лікування залежить від того, як давно ви заразилися, і від вашого віку. Наприклад, немовлятам до шести місяців може знадобитися стаціонарне лікування.

Якщо інфекцію виявлено на ранній стадії, можна використовувати антибіотики для боротьби з нею і запобігання її поширенню серед інших людей. Але якщо ви хворіли на кашлюк понад три тижні, найімовірніше, ви вже не заразні й антибіотики вам не знадобляться.

Таким чином, незважаючи на те, що захворюваність на кашлюк зростає, вакцинація і своєчасне медичне втручання можуть значно пом'якшити його наслідки. Це нагадування всім нам про те, що необхідно стежити за актуальністю щеплень і приділяти увагу своєму здоров'ю та здоров'ю своїх близьких.

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