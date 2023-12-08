Від лікування безпліддя до передбачень раку: Вчені назвали 7 головних відкриттів 2023 року

Наука щодня прагне зробити наше життя комфортнішим, безпечнішим і продуктивнішим. 2023 рік став великим роком для відкриттів, які можуть змінити наше життя назавжди.

У сучасному світі наука йде рука об руку з кожним елементом нашого життя, навіть якщо ми цього не помічаємо. І вона ні на секунду не затримується, постійно здійснюючи новий прогрес у найрізноманітніших галузях. У 2023 році наука зробила неймовірний стрибок уперед, особливо в галузі охорони здоров'я та медицини. І серед розмаїття наукових робіт виділяються сім революційних відкриттів, які здатні змінити наше життя, пише National Geographic.

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Учені надали нам можливість зануритися в майбутнє медицини та здоров'я. 2023 рік став знаковим роком для наукових проривів і відкриттів, які інакше як революційними не назвеш. Від передової генної терапії та лікування хвороби Альцгеймера до дивовижних досягнень у царині репродуктивної біології — досягнення цього року змінять хід розвитку медичної науки. Представляємо вашій увазі сім найцікавіших і потенційно важливих для життя інновацій, що з'явилися цього року. Приготуйтеся здивуватися тому, як ці розробки можуть незабаром змінити наше здоров'я і життя.

Прорив у генній терапії

У Великій Британії схвалено першу у світі генну терапію на основі CRISPR — CASGEVY. Вона призначена для лікування серповидно-клітинної хвороби і бета-таласемії, які викликані помилками в генах гемоглобіну в еритроцитах. Цей метод лікування передбачає редагування власних стовбурових клітин пацієнта для виправлення цих генів, що в перспективі дасть змогу вилікувати пацієнта на все життя. Цей метод, розроблений з використанням технології CRISPR, незабаром може допомогти в лікуванні безлічі інших генетичних захворювань, раку і навіть безпліддя.

Лікування хвороби Альцгеймера

Управління з контролю за продуктами і ліками США схвалило препарат Leqembi, який сповільнює прогресування хвороби Альцгеймера на ранніх стадіях приблизно на 30 %. Він впливає на амілоїдні бляшки в мозку — ключовий фактор хвороби Альцгеймера. Хоча це і не ліки, але значний крок уперед у лікуванні цього виснажливого захворювання.

Миші, народжені від двох батьків

Дослідники з Японії успішно народили здорових мишенят, використовуючи яйцеклітини, отримані з клітин шкіри самця миші та запліднені спермою іншого самця. Незважаючи на те, що цей досвід ще не пройшов рецензування, він може мати глибокі наслідки для репродуктивної біології.

Складання карти мозку комахи

Вчені вперше склали повну схему мозку личинки плодової мухи, виявивши понад півмільйона нейронних зв'язків. Це не просто розуміння мух; це великий крок до вивчення складніших мізків, таких як наш, і може спричинити революцію в нашому підході до неврологічних захворювань і розробки штучного інтелекту.

У 1952 році Альберту Ейнштейну запропонували обійняти посаду президента Ізраїлю, але він відмовився від цієї пропозиції, заявивши, що йому бракує навичок спілкування з людьми і практичних справ. Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Розкрито секрет сивого волосся

Вчені Нью-Йоркського університету виявили, що сиве волосся з'являється, коли клітини, що виробляють пігмент у волосяних фолікулах, застряють у незрілому стані. Вони виявили, що ці клітини можуть перемикатися між зрілим і незрілим станом, але в міру старіння волосся вони стають млявими і "застряють", що призводить до появи сивого волосся.

Роль бактерій у розвитку раку

Вражаюче відкриття показало, що деякі бактерії, виявлені в пухлинах шлунково-кишкового тракту, допомагають раковим клітинам обходити імунну систему і агресивніше поширюватися. Це відкриття дає змогу знайти нові шляхи лікування раку, зокрема й за допомогою цих бактерій.

Розроблено ШІ, що передбачає рак

Розроблено інструмент штучного інтелекту, що дає змогу передбачати рак підшлункової залози за три роки до постановки діагнозу шляхом аналізу закономірностей у медичних записах пацієнтів. Цей інструмент, протестований на мільйонах медичних карт, може призвести до більш раннього виявлення і підвищення виживання при одному з найбільш смертоносних видів раку.

Кожне з цих відкриттів привносить нові деталі в наше розуміння здоров'я і хвороби, даючи надію на більш ефективні методи лікування і навіть на повне одужання важких хвороб у майбутньому. Наслідки цих відкриттів величезні: від потенційного викорінення деяких генетичних захворювань до більш ефективного лікування хронічних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, і вони підкреслюють неймовірну силу наукових інновацій.

Раніше Фокус писав про початок тестування універсальної мРНК вакцини проти грипу. У світі медичних чудес на горизонті з'являється новий чемпіон — універсальна вакцина проти грипу, заснована на технології мРНК. Ці перегони за новий захист від грипу перебувають тільки на ранній стадії, але вже набирають обертів.

Також Фокус писав про Нобелівську хворобу, яка спіткала деяких з лауреатів премії. Отримання Нобелівської премії в галузі науки є вершиною досягнень у світовому академічному та науковому співтоваристві. Таке визнання дарує лауреатам чудову можливість сформувати траєкторію своєї кар'єри практично в будь-якому напрямку, який вони обирають.