Бебі-бум через 9 місяців після Різдва: учені кажуть, що справа не в кількості сексу

Дослідники з'ясували, що у збільшенні кількості зачать дітей у свята є біологічний компонент, який залежить від пори року.

Під час зимових свят ви з більшою ймовірністю будете затишно проводити час вдома зі своїм партнером і з меншою ймовірністю вийдете мерзнути на вулицю. Можна подумати, що це дає більше часу для того, щоб завагітніти. Однак дослідження показують, що справа не в тому, що у вас більше сексу. Про це пише Daily Mail.

Якість сперми залежить від пори року

Дослідження, опубліковане в журналі Obstetrics & Gynecology, показало, що якість сперми взимку покращується порівняно з літом. Вчені з'ясували, що в чоловіків взимку і ранньою весною виробляється 70 млн сперматозоїдів на 1 мл сперми порівняно з 68 млн наприкінці весни.

Також, згідно з дослідженням, 5% зимових сперматозоїдів були швидшими порівняно з 3% весняних. Зрозуміло, що швидші сперматозоїди з більшою ймовірністю досягнуть яйцеклітини, що підвищує ймовірність зачаття.

"Наших результати показали, що нормальна сперма буде кращою взимку, тоді як у випадках, пов'язаних із низькою кількістю сперматозоїдів, слід обирати для зачаття весну та осінь", — пишуть дослідники.

Крім того, дослідження, проведене 2021 року серед поліцейських у віці 40 — 50 років, показало, що в них найвищий рівень тестостерону був восени та взимку, а найнижчий — у травні. Команда вчених виявила, що на рівень тестостерону впливають температура і кількість денного світла.

Тестостерон — чоловічий статевий гормон, що виробляється переважно в яєчках. Однак, рецептори тестостерону поширені по всьому тілу. За даними клініки "Майо" він відповідає за:

щільність кісток;

розподіл жиру;

м'язову масу;

волосся на обличчі й тілі;

статевий потяг;

вироблення сперми.

Це також призводить до збільшення шансів на зачаття.

Сприйнятливість яйцеклітин, частота овуляцій і терміни вагітності

Крім того, відомо, що в цю пору року жіноча яйцеклітина стає більш сприйнятливою до сперми. Інші дослідження показують, що збільшення тривалості світлового дня може бути пов'язане і з більш високою частотою овуляції.

Пора року також може вплинути на здоров'я дитини. Дослідження, проведене вченими Каліфорнійського університету, показало, що діти, зачаті в травні, на 13% частіше народжуються недоношеними, і в середньому народжуються на тиждень раніше. Дослідники з'ясували, що тривалість перебування плода в утробі матері неухильно знижується із січня по травень, а потім повертається до нормального рівня в червні.

Нагадаємо, люди зможуть зачати дітей у космосі: експеримент покаже, якими будуть "позапланетні" немовлята. Компанія з Нідерландів планує допомогти людям народжувати дітей у космосі, але спочатку експерименти проведуть на мишах.

Раніше Фокус писав, що в Австралії народилася перша дівчинка, зачата за допомогою альтернативи ЕКЗ. Хоча дітей народжених за допомогою нового способу запліднення ще зовсім небагато, це значна подія, яка знаменує, що люди все частіше вдаються до ефективнішого, дешевшого і безпечнішого методу лікування безпліддя.