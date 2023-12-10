Жодного натяку на просвітлення. Земля вступила в "еру кипіння", і вона триватиме 50 000 років

Наслідки діяльності людини сильно вплинули на кліматичну систему планети, вчені прогнозують вельми похмуре майбутнє.

У лютому 2000 року нобелівський лауреат, який працював над великомасштабними проблемами озонової діри і наслідками термоядерної зими, Пол Крутцен виступив із промовою на Міжнародній геосферно-біосферній програмі в Мексиці. Саме він уперше заговорив про антропоцен — абсолютно нову геологічну епоху, створену людиною, пише Science Alert.

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Сьогодні термін "антропоцен" широко розповсюджений, проте тоді Крутцен став першим, хто виступив з подібним припущенням. У своїй промові дослідник навів безліч планетарних симптомів, які вказують на те, що Земля вступила в нову еру, зокрема:

масштабна вирубка лісів;

швидке збільшення кількості гребель на найбільших річках;

надмірний вилов риби;

порушений азотний цикл планети;

швидке зростання викиду парникових газів.

Із середини 20 століття глобальна середня приземна температура зросла приблизно на 0,5 градуса за Цельсієм, однак цей показник усе ще перебував у межах норми. На жаль, уже до 2022 року середня глобальна температура Землі підвищилася ще на пів градуса, причому останні 9 років стали найспекотнішими за всю історію спостережень. У 2023 році ситуація лише погіршилася.

Вчені зазначають, що нинішнього року температурні рекорди були побиті як на суші, так і в океані. У результаті на світ обрушилися неймовірні хвилі тепла, рекордні температури та масштабні лісові пожежі. Ба більше, вчені також припускають, що 2023 рік із 99% ймовірністю стане найспекотнішим за всю історію спостережень.

З чим же пов'язаний такий стрибок температури? Дослідники зазначають, що чинників кілька. Одним із найбільших залишається невблаганне зростання викидів парникових газів, оскільки викопне паливо все ще залишається таким, що домінує.

Ще одним чинником потепління Землі стало "чистіше небо". Нові правила поетапної відмови від експлуатації старих електростанцій і брудного палива з високим вмістом сірки. У результаті промисловий серпанок почав розсіюватися, а більша частина сонячної радіації проходить через атмосферу і досягає суші.

Не менш важливим фактором виявилося й танення морського льоду: спочатку льодовикові щити почала скорочуватися в Арктиці, а в останні два роки різко збільшилася втрата льоду і в Антарктиді. Водночас учені помітили, що з 2006 року в атмосфері Землі суттєво збільшився вміст іншого потужнішого парникового газу — метану. Передбачається, що це спричинено збільшенням рослинності, що гниє в тропічних водно-болотних середовищах в умовах потепління.

Усі ці фактори призвели до того, що наша планета досягла рівнів неймовірної кліматичної теплоти, що спостерігалася востаннє близько 120 000 років тому. При цьому вчені очікують, що в найближчі століття прийде ще більше потепління, оскільки чинності набирають все нові зворотні зв'язки.

У новому дослідженні вчені з Лестерського університету вирішили подивитися, як це може статися в геологічному масштабі часу. Для цього вони поглянули на кліматичну систему Землі через призму антропоцену.

Вчені використовували комп'ютерне моделювання і виявили, що ця порушена кліматична модель нашої планети, яку вчені вже назвали "ерою кипіння", триватиме, очевидно, близько 50 000 років, а можливо і набагато довше.

Тепер учені наполягають, що досягнення і стабілізація викидів вуглекислого газу на "чистому нульовому рівні", по суті, є лише першим кроком. Щоб відновити клімат планети й повернути його на етап оптимального для людства і процвітання життя загалом, потрібен негативний рівень викидів.

Раніше Фокус писав про наближення похмурого майбутнього: востаннє атмосфера Землі була настільки "погана" 14 млн років тому.