Найбільше виверження на Землі: вчені виявили невідомі раніше небезпечні наслідки (відео)

Дослідники продовжують вивчати наслідки виверження підводного вулкана Тонга і знаходять все нові неприємні "сюрпризи".

Виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай сталося ще 2022 року і мало драматичні наслідки. Шалений вибух на мілководді розірвав поверхню океану і пробив стратосферу Землі, створивши надпотужне світіння й атмосферну ударну хвилю, яка кілька разів обігнула земну кулю, пише Science Alert.

За цей час учені з'ясували, що вибух спричинив людські жертви, а також розірвав морське дно і підводні кабелі та задушив тисячі морських мешканців. Однак нове дослідження показало, що досі нам не було відомо все: вчені вважають, що наслідки виверження підводного вулкана насправді були серйознішими, ніж зафіксували супутники та змогли повідомити спостерігачі.

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За словами першого автора дослідження, морського біогеохіміка з Національного інституту водних і атмосферних досліджень Нової Зеландії Сари Сібрук, вони з колегами виявили, що виверження Тонга спричинило різкі зміни у рівнях поживних речовин і кисню у воді. Передбачається, що вони можуть мати зворотний зв'язок, проте вченим все ще належить зрозуміти, який саме.

Під час дослідження Сібрук із колегами порівняли картографічні дослідження морського дна, проведені за 3 місяці після виверження, з даними, зібраними в тому самому районі в період із 2015 до 2017 року.

Як правило, впливи вивержень на океан приховані від очей, проте в новій роботі вчені показують, що вони можуть мати серйозні наслідки, зокрема:

масову загибель морських істот;

пошкодження найважливіших вузлів телекомунікації.

Під час дослідження вчені також спробували скласти карту масштабного руйнування. Аналіз показав, що з кальдери Тонга було втрачено близько 6 кубічних кілометрів морського дна — у 20 разів більше, ніж виверження вулкана Сент-Геленс, яке сталося 1980 року. Але і це ще не все: близько 3,5 кубічних кілометрів матеріалу було викинуто із затоплених схилів вулкана. Для порівняння, раніше вчені припускали, що виверження призвело до викиду всього 1,9 кубічних кілометрів матеріалу.

Вчені виявили, що приблизно чотири п'ятих цього матеріалу залишається в океані. Відеозаписи показують, що більша частина морського дна біля кальдери позбавлена морського життя або задушена попелом через три місяці після виверження.

Команда також виявила, що дрібний вулканічний попіл замутив води на глибині від 200 метрів на відстані до 20 кілометрів від кальдери. Вчені побоюються, якщо ці шлейфи збережуться, це призведе до масштабних, але поки що невідомих наслідків.

За словами Сібрук, надалі потрібно повторити моніторинг, щоб зрозуміти, чи зуміє океан відновитися після такого потужного виверження.

Раніше Фокус писав про історію острова, що з'явився з нізвідки, з невідомими раніше мешканцями.