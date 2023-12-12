Кисла капуста й отруйний цар: найдивніші в історії прізвиська стародавніх правителів (фото)

Дивні прізвиська мали троє доволі невдачливих історичних особистостей.

Прізвисько того чи іншого правителя — це своєрідна автобіографія, яка одним словом описує його життя. Такі прізвиська можуть формувати те, як майбутні покоління сприйматимуть людей, оскільки вони часто припускають, що людина з позитивним прізвиськом, наприклад, "Великий", була досвідченим королем, а людина з негативним прізвиськом, наприклад, "Божевільний", імовірно, мала ворогів. Видання Big Think пропонує 3 приклади одних із найдивніших прізвиськ стародавніх королів.

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Для більшості людей, які не знають подробиць світової історії, прізвисько короля — це все, що потрібно знати. Тобто це слово ніби описує все життя правителя. Не всі королі за життя отримали позитивні прізвиська, багатьом із них не пощастило в цьому плані.

Іноді можна зустріти таке прізвисько стародавнього короля, яке потребує детальнішого пояснення. Ось ці 3 королів і їхні дивні прізвиська.

Етельред II Безрадний або Нерозумний

Король Англії Етельред II Безрадний або Нерозумний Фото: Wikipedia

Уявіть собі семирічного хлопчика, який грається в саду дерев'яним мечем. Зараз 978 рік нашої ери, і місце дії — Англія. У сад входить закутий в обладунки, озброєний мечем і закривавлений воїн. Він стає на коліна.

"Мілорд Етельред. Твоя мама наказала нам убити твого брата. Тепер ти король", — каже хлопчикові воїн.

Це не найкращий початок королівської кар'єри, але далі справи мали піти краще в короля Англії Етельреда II. Але цього не сталося. Етельреду довелося зіткнутися з найбільшим нападом вікінгів за останні 100 років, і, звичайно ж, маленький хлопчик був дуже нерішучим.

Але слово нерішучість в Англії 10 століття мало також значення погана порада й дурість або нерозумність. Історики вважають, що в короля були як погані радники, так і він сам був дуже нерішучою людиною. Через те, що Етельред II постійно вагався у своїх рішеннях, він не зміг організувати оборону, і вікінги захопили більшу частину Англії.

Івайло Свинопас або Кисла капуста

Пам'ятник царю Болгарії Івайлу Фото: Wikipedia

Напад вікінгів на Англію, можливо, був не такою великою проблемою, як та, із якою зіткнулася Болгарія в 13 столітті. Країна опинилася між молотом і ковадлом, тобто між такими ворогами як Візантійська імперія та монголи.

Тодішній болгарський цар Костянтин I Тих був некомпетентним і не міг захистити свою країну від ворогів. Тому бідний селянин Івайло, який, як ви вже, напевно, здогадалися, займався випасом свиней, організував багатьох селян і зміг зупинити напади монголів. Але водночас Івайло та його соратники виступали проти влади царя. Костянтин I Тих хотів придушити повстання, але це йому не вдалося. У результаті Івайло став царем Болгарії, але продовжував битися як із монголами, так і з візантійцями.

Зрештою він усе ж втік до монголів під натиском військ Візантійської імперії та просив хана допомогти йому повернутися на престол. Але Івайла монголи незабаром стратили. Щодо прізвиська Кисла капуста, то достеменно невідомо, чому Івайло його отримав, можливо, це була просто сильна образа на той час.

Мітридат Отруйний цар

Цар Понта Мітрідат VI Євпатор Фото: Wikipedia

Якщо монголи використовували для вбивства холодну зброю, то деякі народи віддавали перевагу для цього отруті. До такого народу належав Мітрідат VI Євпатор, який був царем Понта наприкінці другого — на початку першого століття до н.е. Понт був стародавньою імперією, розташованою на території сучасної Туреччини, і також ця країна була одним із найзапекліших ворогів Стародавнього Риму.

Батько Мітрідата був убитий отрутою, і тому, будучи молодим принцом, Мітрідат намагався виробити імунітет до відомих отрут. Для цього він приймав їх у маленьких дозах.

Ставши правителем, він продовжив це робити, й особливо це стосується прийому миш'яку, за допомогою якого був убитий його батько. Для того, щоб дізнатися потрібну дозу, Мітрідат змушував приймати отруту злочинців. Коли давньоримський полководець Помпей розгромив армію Понта, Мітрідат спробував накласти на себе руки за допомогою отрути. Але, це йому не вдалося, і він наказав охоронцю заколоти його мечем.

Як уже писав Фокус, в Італії виявлено втрачене давньоримське місто через 1500 років. Місто Interamna Lirenas було квітучим торговим центром і є втраченою реліквією епохи Стародавнього Риму.