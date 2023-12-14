Мільйони людей страждають від загадкової постійної сонливості: вчені розповіли, у чому річ

Хоча, найчастіше, ми можемо списати сонливість на нестачу сну або загальну втому, нове дослідження виявило серйозну хворобу, що стоїть за цим виснажливим станом.

Багато людей часто стикаються з проблемою постійної втоми, незалежно від кількості та якості сну. Часто такий стан списують на багато зовнішніх чинників, не замислюючись про його реальні причини. Виявляється, це може бути більш поширеним явищем, ніж ми думали, згідно з недавнім дослідженням Американської академії неврології, пише The New York Post.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження, проведене під керівництвом доктора Девіда Т. Планта з Університету Вісконсін-Медісон, проливає світло на стан, який називається ідіопатичною гіперсомнією. Це не звичайна втома після пізнього вечора. Люди з цим захворюванням почуваються дуже сонними протягом дня, насилу прокидаються і часто почуваються розгубленими. Начебто їхній мозок перебуває в режимі постійної дрімоти.

Цей стан може бути таким самим поширеним, як і деякі відомі неврологічні та психіатричні захворювання, такі як епілепсія, біполярний розлад і шизофренія. Дослідницька група проаналізувала дані про сон 792 осіб, середній вік яких становив 59 років. Вони виявили, що 1,5 % із них страждали на ідіопатичну гіперсомнію. Це великий стрибок порівняно з раніше існуючою думкою, що на це захворювання страждають від 0,005% до 0,3% людей.

Одна з вражаючих особливостей цього стану — те, як швидко засинають люди, які страждають на цю недугу, порівняно з іншими. Це відбувається майже вдвічі швидше, ніж зазвичай.

Дослідження також підкреслює, що цей стан недостатньо діагностується. Багато людей з ідіопатичною гіперсомнією, ймовірно, не отримують необхідної допомоги. Це важливо, тому що стан може бути досить важким. Уявіть собі, що вам так хочеться спати, що ви можете задрімати під час розмови або навіть сидячи в машині, що зупинилася. Для деяких людей із цим захворюванням це реальність. У тесті, що використовується для вимірювання сонливості, де оцінка вище 10 балів викликає подив, ці люди в середньому набрали 14 балів.

Чому ми не чули про це більше? Діагностика ідіопатичної гіперсомнії — справа непроста. Для цього потрібні докладні й дорогі тести сну, а не те, що можна легко перевірити під час звичайного візиту до лікаря.

Команда доктора Планта також виявила ще дещо важливе: на синдром хронічної втоми, споріднене захворювання, страждають близько 3,3 мільйона самих лише американців, що набагато більше, ніж вважалося раніше.

Це дослідження відкриває двері до кращого розуміння цих станів. Знання того, наскільки поширена ідіопатична гіперсомнія, може призвести до глибшого вивчення її причин і, можливо, до ефективних методів лікування. Тож, якщо ви або хтось із ваших знайомих бореться з надмірною денною сонливістю, можливо, варто звернути на це увагу. Справа не тільки в тому, щоб більше спати, можливо, варто звернутися до фахівця.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.