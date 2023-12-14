Один з найвідоміших кратерів на Землі з'явився внаслідок особливого удару з космосу (фото)

Нове дослідження припускає, що Аризонський кратер з'явився внаслідок падіння астероїда, який мав особливу структуру і поведінку.

Автори дослідження, опублікованого в журналі Physical Review E, створили моделювання, щоб зрозуміти, як саме утворився один з найвідоміших кратерів на Землі — Аризонський кратер, розташований у США. Вони дійшли висновку, що астероїди з особливою структурою і поведінкою можуть бути причиною появи не тільки цього кратеру, а й багатьох інших на нашій планеті, пише Live Science.

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Аризонський кратер розташований у штаті Аризона, США, і являє собою чашу, занурену в землю на глибину понад 200 метрів. При цьому діаметр кратера становить майже 1,2 км, а його краї піднімаються над навколишньою рівниною на висоту майже 50 метрів. Вважається, що цей кратер з'явився на Землі 49 тисяч років тому.

Подібні ударні кратери можна зустріти майже на всіх кам'янистих світах нашої Сонячної системи, які з'являються внаслідок падіння астероїдів. При цьому ударні кратери можуть мати різну форму і структуру.

Геологи вже раніше з'ясували, що за форму кратера може відповідати багато різних чинників, наприклад, швидкість астероїда під час падіння. Але в новому дослідженні вчені зосередилися на двох факторах, які зазвичай не брали до уваги.

Аризонський кратер розташований у штаті Аризона, США, і являє собою чашу, занурену в землю на глибину понад 200 метрів. При цьому діаметр кратера становить майже 1,2 км, а його краї піднімаються над навколишньою рівниною на висоту майже 50 метрів. Вважається, що цей кратер з'явився на Землі 49 тисяч років тому Фото: Live Science

Перший фактор стосується обертання астероїда і того, з якою швидкістю обертається космічний камінь при вході в атмосферу Землі. Об'єкти, які обертаються, мають більшу енергію, ніж ті, які не обертаються. Відповідно астероїд, який обертається, може створити після удару об поверхню глибший кратер.

Другий фактор стосується того, що не всі астероїди є цілісними каменями. Деякі з них, як уже відомо вченим, складаються з великої кількості дрібних каменів, яких утримує разом гравітація. Використовуючи ці фактори як відправну точку, вчені створили моделювання того, як великий астероїд може впасти на Землю, і який кратер може створити при цьому.

Модельний астероїд складався з двох тисяч окремих каменів, пов'язаних гравітацією і при цьому він обертався під час падіння на модельовану земну поверхню. Швидкість обертання в симуляції була як дуже повільною, так і дуже швидкою. Також у моделі використовувався цілісний астероїд із різною швидкістю обертання.

Вчені виявили, що цільні астероїди з дуже швидким обертанням створюють не дуже широкі, але глибокі кратери. У той час, як "купа каміння", що швидко обертається, в якій ці компоненти не дуже сильно пов'язані один з одним, призводить до появи широких і не дуже глибоких кратерів.

За словами авторів дослідження, частина енергії астероїда використовується для розриву зв'язків, які утримують його складові частини разом. Таким чином дрібне каміння розсіюється, але в нього залишається дуже мало енергії. Тому вони не можуть заритися в землю дуже глибоко, але ширина кратера при цьому стає великою. Учені вважають, що багато кратерів на Землі було створено саме після ударів таких астероїдів.

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