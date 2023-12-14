Темний бік кокосової олії: вчені розвінчали міфи про цей "суперпродукт"

Дослідники кажуть, що продукт не тільки не може зміцнити наше здоров'я, він може завдати серйозної шкоди.

Кілька років тому суспільна увага звернулася до кокосової олії, її почали рекламувати як "суперпродукт", що впорається з усім: від чищення зубів до лікування коронавірусу. Але дослідження показали, що кокосова олія зовсім не така корисна, як вважали, а можливо, навіть може нашкодити нашому здоров'ю, пише IFLScience.

Нещодавнє дослідження вказало на потенційні ризики для здоров'я, пов'язані зі споживанням модного продукту. Дослідження на мишах показали, що кокосова олія може змінювати характер споживання їжі та порушувати роботу деяких метаболічних гормонів. Попередні дослідження також пов'язали кокосову олію зі збільшенням ваги, тривожною поведінкою та посиленням запалення центральної нервової системи, жирових тканин і печінки.

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"Отримані дані свідчать, що хоча цей процес повільний і безшумний, вживання добавок кокосової олії впродовж тривалого часу може призвести до значних метаболічних змін, що підвищують ризик ожиріння та супутніх йому захворювань", — каже автор дослідження Марсіо Альберто Торсоні.

За його словами, використовувати кокосову олію для лікування чи підтримки здоров'я є абсурдним.

Під час експерименту дослідники вводили щоденну дозу кокосової олії здоровим мишам протягом 8 тижнів. Наприкінці дослідження ключові метаболічні гормони лептин та інсулін, які регулюють насичення і рівень цукру в крові, були пригнічені.

"Це негативно вплинуло на контроль витрат енергії, експресію нейропептидів і споживання їжі", — йдеться в дослідженні.

Також було виявлено докази того, що вживання кокосової олії стимулювало біохімічні механізми, які беруть участь у синтезі жиру.

Такий висновок не був чимось несподіваним, тому що насичені жирні кислоти, які є основною сполукою в кокосовій олії, сприяють стійкості організму до інсуліну і лептину.

Попередні дослідження, які також були проведені на мишах, показали, що споживання кокосової олії може призводити до збільшення ваги, більш високого відсотка жиру, зниження витрат енергії, запалень і тривожної поведінки.

Хоча це дослідження наразі обмежене моделями на тваринах, і тому до нього слід ставитися з обережністю, людям все ж слід переглянути своє споживання кокосової олії, попередив Торсоні. За його словами, її найкраще використовувати в невеликих кількостях як приправу або частину соусу, в ідеалі зі свіжими або мінімально обробленими овочами під керівництвом дієтолога.

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