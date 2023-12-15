Переломний момент пройдено. Антарктида швидко втрачає льодовий покрив і це неможливо зупинити

Швидкість відступу льодовика і темпи втрати льоду викликають стурбованість з приводу стабільності всього регіону.

Льодовик Пайн-Айленд є прикладом одного з найшвидших виходів льоду з льодовикового щита Західної Антарктиди. При цьому спостереження показують, що в останні десятиліття льодовик швидко відступає і втрачає лід, роблячи більший внесок у глобальне підвищення рівня моря, ніж будь-який інший льодовик на Землі, пише Science Alert.

Вчені роками спостерігають за відступом льодовика і сьогодні швидкість цього процесу і його темпи викликають стурбованість у вчених щодо стабільності регіону в цілому. Результати моделювання показують, що цей регіон у Західній Антарктиді фактично може повністю завалитися в майбутньому. Дослідники побоюються, якщо це насправді станеться, то глобальний середній рівень моря може піднятися відразу на кілька метрів.

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Зазначимо, що в минулому вчені вже спостерігали періоди швидкого глобального підвищення рівня моря — на 1-2 сантиметри на рік. Передбачається, що воно було пов'язане з тим, що льодовики втрачали масу прискореними темпами, проте сьогодні йдеться про більш глобальний рівень моря.

Небезпека полягає в тому, що коли льодовики зазнають невеликого відступу через зміну клімату, вони можуть продовжити відступати й надалі, навіть якщо цю зміну можна повернути назад. Простими словами, льодовик долає якийсь переломний момент, після якого зупинити втрату льоду практично неможливо, поки він не досягне нового стабільного стану.

Вчені зазначають, це пов'язано з тим, що цей вид відступу льодовика просто незворотній: зміна клімату, необхідна для того, щоб льодовик відновив своє первісне становище, набагато сильніша, ніж те, що спочатку змусило його втрачати лід.

Дослідники зазначають, що цей механізм нестабільності добре зрозумілий у теорії. Комп'ютерне моделювання тепер пророкує, що події в Західній Антарктиді, ймовірно, можуть розвиватися за таким самим сценарієм у майбутньому. Однак досі у вчених не було доказів того, що щось подібне вже відбувалося в минулому.

У новому дослідженні вчені з Університету Нортумбрії та Бангорського університету виявили, що льодовик Райн-Айленд зазнав чогось подібного раніше. У 1940-х роках почалася незворотна втрата маси та відступу, далі льодовик подолав переломний момент і продовжив втрачати лід. Фактично ця фаза прискореного відступу завершилася до 1990-х років.

Учені використовували комп'ютерну модель і виявили, що ця подія також, імовірно, повториться в майбутньому. Вчені вважають, що в минулому після відокремлення шельфового льодовика від хребта відбулося якесь уповільнення танення льоду і більш поступовий його відступ. Проте він продовжився і припинився лише на початку 1990-х років, коли лінія заземлення льодовика досягла неглибокої ділянки корінної породи.

Аналіз учених показав, що ця фаза швидкого відступу льодовика між 1940-ми та 1970-ми роками фактично була незворотною. Ці результати показують нам, що якщо відбувається значне збільшення танення біля підніжжя плавучого шельфового льодовика, він може відступити, минувши переломний момент. Простими словами, навіть якщо кліматичні умови поліпшуватимуться, а навколишнє середовище похолодає, це, на жаль, не зупинить втрату льоду.

Раніше Фокус писав про те, що Земля піде під воду: щось в Антарктиді змушує льодовик викидати в океан мільярди тонн льоду.