Бідні мопси. Собаки з плоскою мордою страждають від жахливих проблем: що виявили вчені

Учені з'ясували, що собаки з плоскою мордою частіше страждають від проблем зі сном і у них порушуються функції мозку.

Собаки з плоскими мордами, зокрема мопси, стали одними з найпопулярніших домашніх тварин серед любителів собак і багатьох знаменитостей. Але як показує дослідження, собаки з плоскою мордою частіше страждають від проблем зі сном, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Основні характеристики собак із плоскою мордою не розвивалися природним шляхом, а з'явилися в результаті селекційного розведення. Через таку будову морди у собак з'являється високий ризик виникнення низки хвороб, зокрема дерматиту шкірних складок, а також проблемами з диханням і хворобами очей.

Вчені з Будапештського університету, Угорщина, провели нове дослідження, щоб з'ясувати, чи впливає плоска морда собак на цикли їхнього сну. У дослідженні взяли участь 92 собаки різних порід разом зі своїми власниками.

За словами вчених, мета дослідження полягала в тому, щоб з'ясувати, чи сплять собаки з плоскою мордою інакше, ніж інші собаки. Річ у тім, що, як відомо, собаки з плоскою мордою отримують менше кисню через проблеми з диханням. Це призводить до погіршення якості їхнього сну.

За допомогою електроенцефалографії вчені провели аналіз активності мозку собак під час сну. Результати показали, що собаки з плоскою мордою сплять вдень більше, ніж собаки з довшими мордами.

За допомогою електроенцефалографії вчені провели аналіз активності мозку собак під час сну. Результати показали, що собаки з плоскою мордою сплять вдень більше, ніж собаки з довшими мордами Фото: Daily Mail

При цьому, собаки з плоскою мордою мали тривалішу фазу сну зі швидким рухом очей, тобто це фаза, коли люди бачать сни. Також учені виявили ознаки того, що собаки втрачають білу речовину в мозку. Точна причина таких порушень поки що невідома, але вчені кажуть, що причин може бути кілька.

Учені дійшли висновку, що собаки з плоскою мордою в дорослому віці зберігають характер сну цуценят, які проводять більше часу у фазі швидкого сну. Також учені вважають, що в дорослих собак із плоскою мордою, які деяким людям нагадують дитину, порушується функція мозку, через що він працює як у цуценят.

Автори дослідження кажуть, що в таких собак великі голови й очі, високі чола та маленькі носи, тому люди знаходять ці риси дуже привабливими. Відповідно деякі господарі собак починають ставитися до тварин як до маленьких дітей.

Тому ймовірність того, що функції мозку таких собак порушуються, досить висока. Але поки що це дуже сміливе припущення, яке потребує подальших досліджень собак із плоскими мордами.

Водночас учені вважають, що досить імовірно, що розведення таких собак призводить до потенційно шкідливих змін у функції їхнього мозку.

Фокус уже писав про те, чи зможуть домашні собаки вижити, якщо людство загине. Дослідники розповіли, що трапиться з нашими вихованцями, якщо з якоїсь причини люди будуть стерті з лиця планети.

Також Фокус писав про те, чи можна навчити кішку приносити предмети. Дослідники виявили, що наші пухнасті улюбленці цілком готові грати в "принеси", але тільки за певних умов.